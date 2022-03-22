İlkokulu öğrencileri arıların hayatımızdaki önemine dikkat çektiler Yaptıkları arı kovanlarını ağaçlara astılar

Eskişehir Reşat Benli İlkokulu 2H sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Sümeyra Gülmüş, arıların insan hayatındaki önemine dikkat çeken bir çalışmaya imza attılar.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen M.A.Y.A. adlı eTwinning projesi kapsamında öğrencilere, arılar ve arı kovanları ile ilgili olarak kapsamlı bilgiler verildi. Görsellerle birlikte gerçekleştirilen anlatımdan sonra öğrenciler, yaptıkları arı kovanlarını ağaçlara astılar.

Gerçekleştirilen eTwinning projesi hakkında bilgiler veren sınıf öğretmeni Sümeyra Gülmüş “2021 yılında dünyada ve ülkemizde çıkan yangınlarda milyonlarca arı telef olmuş ya da yaşam alanlarını kaybetmişlerdir. Projemiz ekosistemin sağlanmasında arıların önemine dikkat çekmek için yapılmıştır. Ürdün, Romanya, Estonya, Yunanistan’dan yabancı ortaklarımızla yürüttüğümüz projemiz etkinlikleri ile öğrencilerimizin arılara karşı olumlu duygular geliştirmeleri ve ekosistemdeki öneminin anlatılması amaçlanmıştır. Arıların insanın yaratılışından da önce var olduğu da anlatılarak aynı zamanda etkinliklerimizle çevremize farkındalık oluşması sağlanmıştır. Arıların insan hayatındaki önemini vurgularken, etkinliklerimizi Steam eğitimi ile paralel olarak yürütmekteyiz. Projemizin sloganında olduğu gibi arılar varsa, yarınlar var diyoruz.” dedi.

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