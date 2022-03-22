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-Eskişehir Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na adapte oldu Eskişehir yeni hamleler geliştiriyor

İHA

-Eskişehir Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na adapte oldu Eskişehir yeni hamleler geliştiriyor

Eskişehir Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sürdürülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. ESO Meclis Salonunda üreticilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, teknolojide paradigmaların vakitlice sezinlenmesinin önemli olduğunun altını çizdi.
Toplantıda, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının kapsamı ve hedefleri hakkında Eskişehir iş dünyasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

“Üretim kabiliyeti Eskişehir’in DNA’sına kodlanmıştır”
Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Hamle Programını katma değerli ürünlerin artması, stratejik sektörlerin gelişimi ve ithalata bağımlılığın azaltılması adına çok önemli bulduklarının vurguladı. Katma değeri yüksek ürün üretiminde en önemli konuların başında, ürünün ArGe ve tasarım aşamasından itibaren yerli kaynaklar ile geliştirilmesi ve üretilmesinin geldiğini söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Hamle Programına baktığımızda ülkemizin geleceği açısından kritik öneme sahip olan sektörler özenle belirlenmiştir. Makine, kimya, bilgisayar, elektronik, ulaşım araçları, elektrikli teçhizat ve tıbbi cihaz gibi sektörlerden bine yakın ürün destek kapsamına alınmıştır. Bu sektörlere ciddi yatırım yapmamız, ArGe ile gelişmemiz, milli teknoloji ile büyümemiz dünya ile yarışta payımızı arttırmamız için çok önemli faktörlerdir. Biliyoruz ki Hamle Programı kapsamında desteklenen ürünlerin çeşitliliğini artırarak yolumuza devam etmek ve ithalata bağımlılığı azaltmak zorundayız. Eskişehir’in demiryolları ile başlayan, sonrasında beyaz eşya, otomotiv, savunma ve havacılık ile devam eden teknolojik üretim kabiliyeti şehrimizin DNA’sına kodlanmıştır” dedi.

“Desteklere tek pencereden başvuruluyor”
Sanayinin kalkınması amaçlı Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından hazırlanan hamle programının uygulanması ve hedefleri yönünde bilgilendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Hamle Programını, yüksek katma değerli üretim ve ürünü dünyaya ihraç etme adımı olarak tanımlayabiliriz. Geliştirdiğimiz ürünü dünyaya sunmayı yerli imkanlarımız ile gerçekleştireceğiz. Hem yüksek teknoloji ürünlerinin Türkiye’de üretilmesini hem de kritik teknoloji ürünlerinin yerlileştirilmesini önemsiyoruz. Bunu sadece bir teşvik programı olarak görmüyoruz. Programda hiçbir ArGe projesinin rafta kalmamasını istiyoruz. Bu nedenle TÜBİTAK ve KOSGEB ile birlikte çalışarak ArGe ve Yatırım Teşviklerini ilk kez bir araya getirdik. Kısaca Hamle Programı tek pencere mekanizmasıyla bir arada tanımlanabiliyor. Ayrıca, 50 milyon lira üzerinde sabit yatırım öngörülen projeler için proje bazlı teşvik sistemi devreye girebiliyor. Program, bir ürünün ArGe, ÜrGe, ticarileşme, seri üretim ve işletme dönemi süreçlerini kapsayacak şekilde uçtan uca tüm aşamalarının desteklenebilmesine imkan tanıyor" diye konuştu.

“Türkiye’nin Tesla'sını geliştirebiliriz ve üretebiliriz”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin 2000’li yılların başında aldığı kritik karar sonrasında insansız hava araçları üreten ülkelerden biri olma iddiasını ortaya koyduğunu söyledi. Kacır, yerli otomobil konusunda ise "Yaklaşık 2 milyona yakın araç üretme potansiyeline sahibiz. Türkiye’nin Tesla'sını geliştirebiliriz ve üretebiliriz. Bizden çok daha büyük ve tecrübeli görünen pek çok markayı dahi geride bırakma imkanına sahip olabiliriz. Tıpkı milli insansız hava araçlarındaki gibi” yorumunda bulundu.

“Sanayimiz büyük hamleler yapacak”
Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kuruluş’ tan Kurtuluş’a, geçmişin mirasını her sektör ve alanda geleceğe taşımayı hedeflediklerini ve Eskişehir’de sanayi hususunda da seferberlik ruhu içinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin ilk ağır sanayi işletmesine ev sahipliği yapan Eskişehir’in dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük hamleler yapma hususunda yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi”nin; bu potansiyeli gözler önüne sermekle birlikte, ilimizin yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı sanayideki gücünü de öne çıkaracağına inanıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve millî bir sanayi yapısı oluşturmak misyonundan hareketle, büyük Türkiye'yi inşa etmek için sanayi ve ticarete yön veren katma değerli sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak mühimdir. Bizler de mevcut alt yapımızın geliştirilmesi çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekle mükellefiz. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ederken vaktiyle bu topraklarda ayak izi olan Şeyh Edebali’nin ifade ettiği gibi davamızın esası; sevgi, azim ve çalışmaktır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Teşvik ve yatırımları içeren program”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal birçok kez Eskişehir'de birlikte olduklarını ve bugün de hamle programı için burada olduklarını belirterek, “Eskişehir için kıymetli olduğunu düşündüğümüz bir program. Bugünkü toplantı ile daha üst düzeye taşınacağını düşünüyoruz. Bu program tek kapıdan tüm kamunun ArGe teşvikleri ve sanayi yatırımlarını içeren bir program. Bu memlekette doğmuş büyümüş suyunu içmiş bir hemşehriniz olarak bu konuda üstüme düşeni yapmaya hazırım. Programın şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Toplantı sonrası katılımcıların soruları yanıtlandı ve daire müdürleri program hakkında bilgi verdi.
Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ESO Yönetim Kurulu Başkan Celalettin Kesikbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri ile sanayiticaret temsilcileri katıldı.

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