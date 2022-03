Çektiği videodan sonra adı ‘1 litre benzin’ oldu Herkes onu bu videoyla tanıdı Yolda kalan kuryelere benzin verdiği videosu milyonlarca izlendi Benzini biten kuryelerin yardımına koşan Sergen Demir: “Herkes yanında benzin taşısın”

Eskişehir’de motokuryelik yapan Sergen Demir’in benzini bittiği için yolda kalan kuryelere yardım ederken çektiği videolar sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, adı da '1 litre benzin' oldu.

Elazığ’da doğan Adana’da büyüyen ve son 1 yıldır Eskişehir’de yaşayan 30 yaşındaki Sergen Demir, motosikletli kuryelik yapıyor. Kaskına taktığı kamera ile yolculukları esnasında karşısına çıkan bazı durumları sosyal medya hesaplarından paylaşan Demir, son günlerde Türkiye’nin gündemine geldi. Sosyal medya hesabına yüklediği bir video milyonlar tarafından izlendi. Meslektaşlarından benzini bittiği için yolda kalanlara, motosikletinin sepetinde taşıdığı benzini vererek yardım ettiği video sonrasında binlerce güzel yorum aldı. Videoya kurgu diye eleştiri yapanlara ise aldırış etmeyen Sergen Demir, tüm kuryelerin zor zamanlar için yanında 1 litrelik şişede benzin taşımasını tavsiye etti.



“Videodan sonra herkes bana ‘1 litre benzin’ diyor”

Sosyal medyada paylaştığı videonun milyonlar tarafından izlenmesiyle kendisine lakap takıldığını söyleyen Sergen Demir, “Kurye mesleğini seviyorum. On senedir motosiklet kullanıyorum. Eskişehir’e geldiğimde kuryeliğin yaygın olduğunu gördüm. Ben de bu mesleğe yöneldim. Bir yıldır kuryelik yapıyorum. Motosiklet videoları çekenleri izliyordum önceden. Ben de onlardan görerek kamera aldım ve kaskıma taktım. Son paylaştığım videodan sonra herkes ‘1 litre benzin’ diyor bana” dedi.



“Kaskımda kamera yokken de yardım etmişliğim var”

Güzel yorumların yanı sıra kurgu olduğunu iddia eden eleştirilerin de geldiğini belirten Sergen Demir, meslektaşlarına yardım etmeyi sevdiğini söyledi. Olayları kurgulasa daha sık yapabileceğini, son videosunda da daha önce yardımcı olduğu birisinin şans eseri denk geldiğini belirten Demir, “Eskişehir’de çok fazla kurye var. Motosikletler çok fazla yakıt kullanmadığı için az benzin kalsa bile yeterli olduğu düşünülüyor. Daha sonra yolda kalmalar oluyor. Yakınlarda da petrol yoksa soğuk havalarda sürüklemesi çok zor oluyor. Arkadaşlara yardımcı olmak için her zaman yanımda 1 litre benzin taşırım. Yardımı oluyor da, denk geliyor. Kaskımda kamera yokken de yardım etmişliğim var. Arkadaşlara yardım etmeyi seviyorum. Videodan sonra güzel tepkiler aldım. Herkes bu konuda örnek olduğumu düşünüyor. Bu videodaki ilk yardımım değildi. Birçok kez yaptım. Bununla da gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.



“Herkes yanında benzin taşısın”

Kendisi gibi kurye olan meslektaşlarına hız konusunda dikkat etmelerini öneren Sergen Demir, benzin taşımalarını da önerdi. Yolda kalma olayının herkesin başına gelebileceğini ve yardımlaşarak atlatılabileceğini belirten Demir, şunları söyledi:

“Kurye arkadaşlar önce dikkat etsinler, siparişi 5 dakika erken götürmek için hızlı gitmesinler. Onlar da yanlarında benzin taşısın. Her kuryenin yanında olmuyor ve herkes yolda kalabiliyor. Herkes birbirine yardımcı olursa daha iyi olur. Ben benzinim bittiği için hiç yolda kalmadım, ama başkalarının başına geldiğini gördüğüm için onlara yardım etmek amacıyla yanımda benzin taşıyorum.”

