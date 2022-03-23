Eko-Okul Projesi ile çöpler komposta dönüştürülüyor Lise öğrencileri organik atıkları komposta dönüştürerek okullardaki çöp olgusuna son vermeyi hedefliyor

Eskişehir’de lise öğrencileri, organik atıkları komposta dönüştürdükleri proje ile okullardaki çöp olgusuna son vermeyi hedefliyor.
Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında “EkoOkul Projesi”ni hayata geçirdi. Okul yaşamındaki atık döngüsüne son vermeyi amaçlayan proje kapsamında, öncelikle geri dönüştürülebilen cam, plastik ve kâğıt atıklar ayrıştırılarak toplanıyor. Geriye kalan doğal organik atıklar da ayrı bir kapta toplanıp okul bahçesine yapılan kompost düzeneğinde doğaya dönüştürülüyor.
Tasarımı da kendileri yaptı
Kompost için gereksinim duydukları 1 metreküp boyutunda tabanı açık sandığı da yine öğrenciler kendileri üretti. Önce sandığın tasarımını yapan öğrenciler, ardından kerestecilerden uygun boyutlarda kestirdikleri tahtaları vidalar ile birleştirerek kompost düzeneğini tamamladılar.
Kompost “Okul Bostanında” kullanılacak
Öğrencilerin yürüttüğü proje sayesinde okullarındaki doğal atıklar da çöp yerine kompostta toplanıp geri kazanılıyor. Kompost sonucunda elde edilecek toprak ile de okul bahçesinde bir “Okul Bostanı” yapılması hedefleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.