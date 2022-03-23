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Bakan Yardımcısı Kacır: “Türkiye 20 yılda dev bir inovasyon ekosistemi haline geldi” Bakan Yardımcısı ve TÜBİTAK Başkanı, ATAP’taki girişimcilerle buluştu

İHA

Bakan Yardımcısı Kacır: “Türkiye 20 yılda dev bir inovasyon ekosistemi haline geldi” Bakan Yardımcısı ve TÜBİTAK Başkanı, ATAP’taki girişimcilerle buluştu

Türkiye’nin 20 yıl öncesine kıyasla dev bir inovasyon ekosistemi haline geldiğini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün çok farklı bir Türkiye’den bahsediyoruz. Bu hepimiz için bir gurur verici, hem motivasyon kaynağı hem de bir sorumluluk unsuru” dedi.
Bakan Yardımcı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ATAP A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve girişimcilerle bir araya geldi.

“Yüzde 99 doluluk oranına ulaştık”
Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, 1991 yılında Türkiye’de kurulan ilk teknopark olan ATAP A.Ş.’nin gelinen süreçte yüzde 99’luk doluluk oranına ulaştığını ifade ederek, “ATAP A.Ş. bugün gelinen noktada 2 şehir 4 üniversite ve bir organize sanayi bölgesi ile tek bir ekosistem ortaya çıkarma başarısı göstermiştir. 4 yerleşke ve 9 binada yüzde 99 doluluk oranıyla hizmet vermektedir. Bölgemizde 138 ArGe firması faaliyet sürdürmekte ve bu kuruluşlarda 867 ArGe personeli istihdam edilmektedir. Devam eden proje sayısı ise 313'tür. 2020 yılında toplam 60 proje, 2021 yılında ise 48 projemiz TÜBİTAK tarafından destek görmüştür” dedi. Saraç, 2022 yılı ve sonrasında yürütecekleri çalışmalara da değinerek, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne 21 milyon TL’lik bir yatırımla yeni teknopark binaları kuracaklarını ifade etti.

“Yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi söz konusu”
Türkiye’nin en büyük 2. OSB’si olarak yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB 31,1 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük 2. OSB’si. Bölgemizde 806 firma bulunmakta, 568 tanesi aktif olarak çalışmakta. Yerli ve yabancı yatırımcılarımızdan bölgemize yoğun bir ilgisi var. Bu kapsamda 1. Gelişme Bölgemizi, bundan 4 sene önce yapılaşmaya açtık ve bu yıl itibariyle, bölgemizin yüzde 90’ı dolmuş durumda. Şimdi diğer rezerv alanlarımızı hızla kamulaştırarak yatırımcılarımıza sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizin toplam büyüklüğünü önce 40 milyon ardından 50 milyon metrekareye çıkarmak arzusundayız” dedi.

“Yüksek teknolojili ürünlerin ihracat oranını yüzde 20’lere çıkaracağız”
Eskişehir’in yüksek teknolojili ürünler ihracat payının yüksek olduğunu söyleyen Başkan Küpeli, “Eskişehir’in toplam sanayi ürünleri ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin ihracat oranı yüzde 15’ler düzeyinde ve bizler bunu önümüzdeki yıllarda yüzde 20’lere çıkarmak arzusundayız. Bu amaçla Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgemizi her açıdan geliştirme için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle burada yüksek teknolojili ürün geliştirecek, bunu ticarileştirip ihracata konu edecek firmalar her zaman birinci önceliğimiz oldu” ifadelerini kullandı.
TÜBİTAK’ın Eskişehir’de açacağı ArGe ve koordinasyon birimleri ile öne çıkan bazı sektörlerin gelişimine ciddi katkılar sunulacağını belirten Küpeli, “Havacılık ve uçak motor sanayii, raylı sistemler sanayi, beyaz eşya sanayi ve üretken endüstriler ile dijital oyun sektörleri Eskişehir’in başlıca öne çıkan sektörleri. Bu sektörlerin daha da gelişmesi ve bu alanda firmalarımızın ihtiyaç duyduğu yol göstericiliği, TÜBİTAK’ın Eskişehir’de açacağı ArGe ve koordinasyon birimleriyle çok daha iyi yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Eskişehir çok özel bir yer”
Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir’in içinde barındırdığı değerler ile özel bir yer olduğunu söyleyerek, “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi bilim ve teknolojinin kalbinin attığı yer. Eskişehir hem akademik olarak hem de içerisinde barındırdığı değerli girişimcilerle çok özel bir yer. Bu memlekette doğmuş büyümüş bir hemşeriniz olarak üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım. Kapımız her zaman sizlere açık” ifadelerinde bulundu.

“20 yılda dev bir inovasyon ekosistemi kuruldu”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin 20 yılda büyük değişim ve gelişim gösterdiğini aktararak, “Son dönemde teknoloji geliştirme bölgelerimiz için birtakım yeni adımlar atmaya gayret ettik. Bugün artık 80’den fazla teknoparktan, 7 bin 500’e yakın teknopark şirketinden, 200 bine ulaşan ArGe insan kaynağından, 400’den 8 binler üzerine çıkan patent başvurusu sayısından bahsediyoruz. Bugün çok farklı bir Türkiye’den bahsediyoruz. 20 yıl öncesine göre sıfırdan bu milletin ortak gayretiyle alın teriyle kurduğu dev bir inovasyon ekosisteminden bahsediyoruz. Bu hepimiz için bir gurur verici hem motivasyon kaynağı hem de bir sorumluluk unsuru. Ülkemize çok daha fazla yapmamız gereken iş, kazandırmamız gereken çok sayıda teknoloji var. Biz sizleri dinlemeye, sizlerin beklentilerini karşılamaya varsa önünüzdeki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kacır ve Mandal, katılımcıların sorularını yanıtladı.
Toplantıya Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, TSE İl Müdürü İsmail Kaynarca, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Samet Özkaya ve EOSB Denetim Kurulu Üyesi Hakan Bayar ile sanayiciler ve girişimciler katıldı.

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