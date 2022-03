İlkokul öğrencileri ağaç ve toprağı tanıdı

Eskişehir'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri Orman Fidanlığı'na eğitim gezisi düzenledi.

Tepebaşı Ahmet Olcay İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, Sınıf Öğretmeni Öznur Özer Kale gözetiminde Eskişehir Orman Fidanlığı'na eğitim gezisi düzenledi. 'Forests Starts From Seeds In Our Hands' adlı eTwinning projesi kapsamında fidanlığa gelen 27 öğrenci eğlenerek öğrendi. Gezide Orman Mühendisi Mine Seda Duru öğrencilere ağacın nasıl yetiştirildiğini uygulamayla anlattı. Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran da uygulamaya eşlik etti.

Gezinin fidanlık bölümünün ardından öğrenciler Kayaç Parkı'nı ziyaret etti. Öğrenciler burada toprağın hammaddesi olan kayaç ve maden örneklerini inceledi.

