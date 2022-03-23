Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309 bin 770’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 469 adet artarak, 309 bin 770’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 180 bin 464 adeti otomobil, 49 bin 270 adeti kamyonet, 36 bin 11’i motosiklet, 25 bin 581 adeti traktör, 10 bin 919 adeti kamyon, 3 bin 982 adeti minibüs, 2 bin 693 adeti otobüs, 850 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84’e ulaştı.

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