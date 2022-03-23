Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi

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Eskişehir’de polis ekipleri, 21 Mart 2022 Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencilerle buluşarak bilgilendirmelerde bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 21 Mart 2022 Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel eğitim öğrencilerine bilgilendirme yapıldı. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, toplumsal farkındalığı güçlendirmek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, sevgiyle engelleri ortadan kaldırmak, engelli çocuklara yaşama sevinci vermek, iletişim, trafik kuralları, toplu taşıma araçlarında ve tanımadıkları kişilere karşı tutum ve davranışlarında dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgilendirildi.

Ekipler, ayrıca Eskişehir’de bulunan engelli derneklerine de ziyaretler gerçekleştirdi.

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