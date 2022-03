Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılması iddiası TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin: “Havaalanının kapatılması Eskişehir ekonomisine büyük bir darbe vurur”

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılmasının şehrin ekonomisine büyük darbe vuracağını belirterek, “Kapatılması bir yana, havalimanımızı daha da işlevsel ve güçlü kılacak planlamaların ülkemiz ve şehrimize daha büyük katkı sağlayacağı inancındayız” dedi.

Son günlerde Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağına yönelik bazı iddiaların haberleştirildiğini belirten Zengin, Eskişehir'den gerçekleştirilen seferlerin Kütahya Altıntaş'taki Zafer Havalimanı'ndan gerçekleştirilmek istendiği yönündeki haber ve açıklamaları endişe ile takip ettiklerini aktardı.



“Eskişehir, Türk Havacılığı'nın merkezidir”

Türkiye'de havacılığın başlangıç noktalarından kabul edilen ve havacılık kenti olan Eskişehir'de, Hasan Polatkan Havalimanı'nın önemi ve gerekliliğinin tartışılmaz olduğunu kaydeden zengin, “Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne bağlı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı hem ülkemiz için yeni pilotların ve havacılık personelinin yetiştirilmesinde önemli bir eğitim merkezi, hem de İç Anadolu bölgesinin hava ulaşımında ana noktalardan biridir” diye belirtti.



“Hasan Polatkan Havalimanı bölgemiz için özellikle yurtdışı ulaşımında çok aktif”

Pandemi döneminde hava taşımacılığında önemli sıkıntılar yaşansa da, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın önemli sayıda yolcunun ulaşımını sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Zengin, şöyle devam etti:

“Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir Havalimanı 2021 yılında bin 351'i iç hatlarda, 97 bin 636'sı dış hatlarda olmak üzere toplam 98 bin 987 yolcuya ev sahipliği yapmıştır. Aynı dönemde Kütahya'da bulunan Zafer Havalimanı'nda ise iç hat yolcu sayısı 18 bin 620, dış hat yolcu sayısı 4 bin 316 olmak üzere toplam yolcu sayısı 22 bin 936'dır. Bu durum, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın bölgemiz için özellikle yurtdışı ulaşımındaki önemini ve ne kadar aktif bir havalimanı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, havalimanı yolcu trafiğinde son yıllardaki artış nedeniyle ek bina yatırımı yapılmış, havalimanı binası genişletilmiş, 2019 yılından bu yana yeni terminal binası ile hizmet verilmektedir.”



“Eskişehir ekonomisine büyük bir darbe vurulur”

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılması durumunda her yıl Belçika, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşayacaklarının altını çizen Zengin, “Bununla birlikte Eskişehir ve bölge ekonomisi de bu vatandaşlarımızın her yıl sağladığı ekonomik katkıyı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Ekonomik açıdan bir havalimanı bulunması bir şehir için çok önemlidir. Havacılık sanayisinin merkezi durumundaki, sanayisiyle tüm dünyaya ihracat yapan, iş insanlarının dünyaya açıldığı Eskişehir gibi bir kentin havalimanı bulunmaması kabul edilemez ve ekonomik açıdan ağır sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.



Önerilerde bulundu

Konu hakkında önerilerini sıralayan Başkan Serkan Can Zengin, “Eskişehir bölgesel olarak birçok şehre yakın, demiryolu ağı ve yüksek hızlı trenin merkezi konumundadır. Bu sebeple Eskişehir havalimanından yapılacak uçuşların ağırlıklı yurtdışı, bölgesel ve dönemsel olarak da yurtiçi olması gerekmektedir.

Bu noktada TÜGİAD Eskişehir olarak bazı önerilerimiz bulunmaktadır. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın dış hat seferleri muhakkak devam etmelidir. İç hat seferleri aktarmalı uçuşlarla desteklenmelidir. Özellikle yurtdışından daha çok vatandaşımızın geldiği yaz aylarında bu önemli bir ihtiyaçtır. Eskişehir'de özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine ulaşımda iç hat seferlerinin eksikliğinin hissedildiği görülmektedir. Bu nedenle, dönemsel olarak yaz aylarında bu bölgelerdeki havalimanlarına iç hat seferleri başlatılabileceğine, bu yönde çalışmalar yapılması gerekliliğine inanıyoruz” dedi.



“Tüm desteği vermeye hazırız”

Kapatılması bir yana Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın daha da işlevsel ve güçlü kılacak planlamalarla Türkiye ve Eskişehir’e daha büyük katkı sağlayacağı inancında olduklarını söyleyen Zengin, bu yönde atılacak her türlü adıma ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.

