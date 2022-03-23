Eskişehir bölgede işsizlik oranı daha düşük TR41 bölgesi en az işsizlik oranında 7.sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işgücü istatistikleri verilerine göre Eskişehir’in de yer aldığı TR41 bölgesindeki işsizlik oranı, Türkiye geneline kıyasla daha düşük çıktı.

TÜİK 2021 yılı işgücü istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşti.



TR41 bölgesi en az işsizlik oranında 7. sırada

Eskişehir, Bursa ve Bilecik illerinin bulunduğu TR41 bölgesinde işsizlik oranı; 2020’de yüzde 9,6 iken, 2021’de 0,2 azalarak yüzde 9,4 oldu. Bu istatistikle TR41, Türkiye genelinde 26 bölge arasından işsizliğin en az olduğu 7’nci bölge oldu.



İşgücüne katılım ve istihdam oranları genele kıyasla yüksek

Bölgede işgücüne katılma oranı 2020’de yüzde 49 iken, 2021 yılında yüzde 52,4’e yükseldi. Bu oran, Türkiye’de yüzde 51,4 olarak belirlendi. İstihdam oranı ise TR41 bölgesinde 2020 yılında yüzde 44,3 olarak belirtilirken, 2021 yılında yüzde 47,5’e çıktı. Türkiye genelinde ise bu oran, yüzde 45,2 olarak açıklandı.

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