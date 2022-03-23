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Eskişehir’de rehine operasyonu Otomobili gasp etti, pompacı ve yaşlı bir vatandaşı rehin aldı Teslim olmayan saldırganın ateş açtığı rehine ayağından yaralandı Polis ve jandarmanın ikna çabaları sonuç vermedi, saldırgan yaralı olarak ele geçirildi

İHA

Eskişehir’de rehine operasyonu Otomobili gasp etti, pompacı ve yaşlı bir vatandaşı rehin aldı Teslim olmayan saldırganın ateş açtığı rehine ayağından yaralandı Polis ve jandarmanın ikna çabaları sonuç vermedi, saldırgan yaralı olarak ele geçirildi

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde, silahla 1 kişiyi rehin aldıktan sonra kaçan ve Mesudiye Mahallesi’nde de 1 kişiyi daha rehin alan saldırgan, polisin uyarılarına rağmen teslim olmayınca silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda, saldırganın yanı sıra bir vatandaş da yaralandı.
Olay öğlen saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bir süreden beridir elindeki silahla dolaşan ve çevresindeki insanlara rahatsızlık verdiği için şikayet edilen 22 yaşındaki Sebahattin Yenigün, komşusundan 26 ABV 768 plakalı aracını kendisine vermesini istedi. Komşusu, silahı olan saldırgana otomobilini vermek zorunda kaldı. Araca akaryakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna giden saldırgan, burada görevli pompacı Halit Aladağ’ı rehin alarak ilçeden ayrıldı. Polis ve jandarma tarafından takibe alınan saldırgan, aracıyla ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi’nde durduruldu. Bu sırada saldırgan başka bir vatandaşı da rehin aldı.

Jandarma Komando Bölüğü, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş şubeleri ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis saldırganın çevresini sardı. Polisin bütün çabasına rağmen silah ve bıçağını bırakmayan ve ikna olmayan saldırganın rehinelere açtığı ateş sonucu, Mesudiye mahallesinde rehin alınan İrfan Poltara ayağından vurularak yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları fayda vermeyince saldırgan polisin açtığı ateşle etkisiz hale getirildi ve yaralı olarak yakalandı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden saldırgan ile yaralı vatandaş Şehir Hastanesi’ni kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Tanımıyorum, ömrümde görmedim"
Bu arada olaydan yara almadan kurtulan pompacı Halit Aladağ, olayla ilgili olarak, “Petrol istasyonundaydım. Yakıtı aldıktan sonra beni rehin aldı getirdi. Kafamıza silah dayadı. Dayı çıktı, ona da öyle yaptı. Birer tane topuğumuza sıktı. Bana temas etmedi, ama dayının topuğuna temas etti. İyiyiz çok şükür, durumumuz iyi. Polis ekiplerinden Allah razı olsun, görevlerini güzel bir şekilde yaptılar. Bana herhangi bir şey söylemedi, ağzından herhangi bir şey çıkmadı. Tanımıyorum, ömrümde görmedim. Arkadaşlar burada bağıra çağıra konuştuğunu söylüyordu, onun dışında başka bir şey yok. Ben de duydum, ama hatırlamıyorum. Herhalde ‘Öldüreceğim, keseceğim, biçeceğim’ şeklinde bir şeyler söylüyordu. Ayardan çıkmıştı. Vurulan dayıyı tanımıyorum. Sokaktan çıkınca onu çağırdı. Dayı da geri gitmeyince onu da aldı. Dayı biraz ağır duyuyordu. Yaşlı ve hastaydı. Sonra geldi, onu da aldı yanımıza. Öyle oldu. Burada bir ekip arkada, diğeri önde durdu. Çocuk onlarla pazarlık etmeye başladı. Konuşmaya, bağırıp çağırmaya başladı, küfrediyordu. Sonra arkadaşlar sakinleştirmeye çalıştı.” dedi.

Aracı gasp edilen Ferit Takan ise, "Zanlı, öğle saatlerinde bahçeme girdi. Silahlıydı. 'Çayıra kadar gidelim' dedi. Pantolonumu giyeyim diyerek zaman kazandım, kardeşime haber verdim. Ardından 'Aracın anahtarını istiyorum, benzin almak için gidiyorum' dedi, çıktı gitti. Elinde silah vardı, ben de vermek zorunda kaldım. Ardından bu olay olmuş” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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