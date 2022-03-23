El altından kaçak sigara satan şüphelilere suçüstü Bin 918 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir’de el altından kaçak sigara satan şahıslar suçüstü yakalandı, bin 918 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Eskişehir’e gelen iki şahsın Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde çeşitli yerlerden temin ettikleri kaçak sigaraları müşteri buldukça el altından sattıklarını tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ve Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe alınan şahısların Mihalgazi ilçesinde olduklarının belirlenmesiyle harekete geçti. Düzenlenen operasyon sonucu iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekipler, şüpheli şahısların araçları ve kaldıkları motel odasında arama yaptı. Yapılan aramada, araç içerisinde 538, motel odasında ise bin 380 paket olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan toplam bin 918 paket yabancı menşeili bandrolsüz, hologramsız ve faturasız kaçak sigara ele geçirildi. .

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla iki şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldı.

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