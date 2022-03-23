KAAN projesinin eğitimleri başladı

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Eskişehir’de Genel KollukÖzel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi kapsamında eğitim verildi.

Türkiye'ye özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilerek hayata geçirilen “Genel KollukÖzel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” uygulamasının eğitimleri başladı. Özel güvenlik görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin suç ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen proje, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü müfettişlerince “KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimi” programında anlatıldı.

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