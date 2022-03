“Ölmek istemiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi İmam nikâhlı eşi tarafından darp edilip burnunun kırıldığını iddia etti Hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşinin yeni saldırısından korkan mağdur Saffet Yorulmaz: “Çocuklarıma, bana bir şey yapmasından korkuyorum, diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum” "Bugün rüyamda gördüm, beni tekrar dövdü, her yerim kan içindeydi"

Eskişehir’de eve alkollü gelen imam nikâhlı eşi tarafından darp edildiğini iddia eden ve hayatından endişe duyduğunu belirten 49 yaşındaki Saffet Yorulmaz, “Şikâyetçiyim, en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum” diyerek yardım istedi.

Eskişehir’de yaşayan 49 yaşındaki Saffet Yorulmaz, 7 aydır tanıştığı 51 yaşındaki İ.S. ile 14 Şubat’ta imam nikâhı kıyarak aynı evde yaşamaya başladı. Eski eşinden 12 yıl önce boşanan ve 4 çocuğu olan Saffet Yorulmaz’ın yeni birlikteliğinde ilk zamanlar her şey normal seyrediyordu. İddiaya göre 18 Mart Cuma akşamı saldırgan eş İ.S., alkollü vaziyette eve geldi. Saffet Yorulmaz’ın eşyalarını almak için kızlarının yaşadığı eve gitmek istemesiyle ortalık karıştı. Öfkeli koca, küfürler ve hakaretlerle birlikte fiziksel saldırıya da geçti. Saffet Yorulmaz’ın 16 yaşındaki kızına tekme atmak istediği iddia edilen öfkeli koca, imam nikâhlı eşinin burnunu kırdı. Komşuların ve polis ekiplerinin dâhil olmasıyla sona eren olaydan sonra Saffet Yorulmaz, yaptığı başvuru üzerine uzaklaştırma kararı aldı.



“Kızımı korumak isterken tekme burnuma geldi"

Öfkeli eşinin kızına ve kendisine saldırdığı anda tekme darbesi alarak burnunun kırıldığını iddia eden Saffet Yorulmaz, dehşet dolu anları anlattı. Kızlarının yaşadığı eve kıyafet almak için gitmek istemesiyle bir anda tartışma çıktığını belirten Yorulmaz, “Şahıs dışarıdan alkollü halde geldi. Bana.’ Yemek hazırla, açım’ dedi. Ben de yemek hazırladım. Yemek yedik, ondan sonra bana küfür etmeye, hakaret etmeye başladı. ‘Benim eve gitmem lazım. Eşyalarım yok burada. Eşyalarımı alacağım.’ dedim. ‘Gidemezsin.’ diye cevap verdi. O sırada kızlarım da geldi. Onlara mısır patlattı. Amacı onlara hizmet etmek gibi gözüküyordu, ama amacı bu değil hakaret etmek, kavga etmekmiş. Ben, ‘Eve gideceğim, üşüyorum. Kıyafetlerimi almam lazım.’ dedim. ‘Gidemezsin’ dedi. Kızım, ‘Gidebilir. Annem o benim.’ dedi. ‘Sen kimin köpeğisin? Annen gidemez.’ dedi kızıma. Ondan sonra iş uzadı. Kızıma küfür ve hakaret etti. Bana küfür etti. Dövmeye, sövmeye başladı. ‘Böyle yapma. Bugün ne oldu sana?’ dedim. Kızlarıma 'Hazırlanın' dedim. Eve gitmeye çalışırken o da kapıyı örtmeye devam etti. Kızlarım dışarıdayken beni içeri almaya çalışıyordu. Ben kızlarımla birlikte gideceğimi söyledim. Kapıya çıktık, o hala kavga dövüş, el hareketleri, tekmeler atıyordu. En son kızıma tekme atacağı sırada ben kızımı korumak isterken tekme burnuma geldi, burnumu kırdı. Kavga dışarıda devam etti. 'Burnum kırıldı' diye bağırdım, o arada komşular geldi. Sonradan burnumdan kan boşaldı. ‘Hemen polisi, ambulansı arayın’ dedim” şeklinde konuştu.



"Rüyamda gördüm, beni tekrar dövdü, her yerim kan içindeydi"

Şikâyetçi olduğu imam nikâhlı eşinden hem kendisi için hem de çocukları için korktuğunu belirten Saffet Yorulmaz, yetkililerden yardım istedi. Daha önce şiddete maruz kalan kadınlar gibi ölmek istemediğini söyleyen mağdur kadın, şu ifadeleri kullandı:

“Şikâyetçiyim, en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Cezaevine girmesini, yargılanmasını istiyorum. Böyle kalmasını istemiyorum. Korkuyorum tabii ki. Çocuklarıma, bana bir şey yapmasından korkuyorum. Tedirginim. Hep buralardaymış gibi, eve gelecekmiş gibi. Bugün rüyamda gördüm, beni tekrar dövdü. Her yerim kan içindeydi. Şikâyetçi oldum, en ağır şartlarla yargılanmasını istiyorum. Ölen diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Böyle olmasını istemiyorum.”

