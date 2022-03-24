Espark minikleri Aslan ve arkadaşları ile buluşturacak

Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmlerinden Aslan’ı, keyifli bir tiyatro gösterisiyle çocuklarla buluşturuyor.

Eskişehir’in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi, 2627 Mart günlerinde TRT Çocuk’un en sevilen çizgi filmlerinden Aslan’ı televizyon ekranından tiyatro sahnesine taşıyor. Aslan ve arkadaşları Zeynep ile Mehmet’in keyif ve icatlarla dolu maceralarını miniklerle buluşturan Espark, bu eğlenceli tiyatro gösterisine tüm çocukları davet ediyor. Kontenjanın sınırlı olduğu Aslan tiyatro gösterisi, tiyatro 1. kat etkinlik alanında 14.00, 16.00 ve 18.00 olmak üzere üç seans halinde gerçekleştirilecek.

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