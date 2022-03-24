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Cinayet zanlısından ‘para yerine eroin teklif etti’ savunması Silahların çekildiği, 1 kişinin öldüğü telefon alışverişi kavgasının sanıkları yaggılanmaya başlandı Sanık Fazlı B.: “Telefon karşılığında 3 bin TL yerine eroin vermeyi teklif etti”

İHA

Cinayet zanlısından ‘para yerine eroin teklif etti’ savunması Silahların çekildiği, 1 kişinin öldüğü telefon alışverişi kavgasının sanıkları yaggılanmaya başlandı Sanık Fazlı B.: “Telefon karşılığında 3 bin TL yerine eroin vermeyi teklif etti”

Eskişehir’de iddiaya göre telefon alışverişi sırasında meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga olayında sanıkların yargılamasına başlandı. Tutuklu sanık Fazlı B. savunmasında “Telefon karşılığında 3 bin TL yerine eroin vermeyi teklif etti” dedi.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi Kurşunlu Camii sokakta meydana geldi. İddiaya göre telefon alışverişi sırasında tartışan 5 kişi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga sonucunda sağ göğsünden vurulan Ozan D. (31) Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, başından yaralanan Onur Yumrutaş (33) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Başından yaralanan Onur Yumrutaş hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Üzerlerinde taşıdıkları 3 adet tabancayla birlikte yakalanan şüpheliler Fazlı B. (36), Cengiz A. (43) ve Uğur A. (41) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Şüphelilerden Uğur A. daha sonra serbest bırakıldı.
Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanıklar Fazlı B., Cengiz A. ve Uğur A. hakkında maktul Onur Yumrutaş’ı ‘kasten öldürme’ ve müşteki Ozan D.’yi ‘kasten yaralama’ suçlarından müebbet hapse kadar cezalandırılmaları talep edildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Fazlı B. ve Cengiz A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul yakınları, tutuksuz sanık Uğur A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanık savunmalarını dinledi.

“Telefon karşılığında 3 bin TL yerine eroin vermeyi teklif etti”
Kendisinden telefon satın almak isteyen maktulün para yerine uyuşturucu madde vermeyi teklif ettiğini söyleyen Fazlı B., savunmasında, “Olay gecesi arkadaşım diğer sanık Cengiz ile birlikte otururken müşteki Ozan beni aradı, telefona müşteri bulduğunu söyledi. Telefonu satın alacak olan kişi benim de daha önceden tanıdığım maktulmüş. Ozan, maktulün telefonu almak için geleceğini, kendisinin gelemeyeceğini söyledi. Yaklaşık 5 dakika sonra Ozan tekrardan beni aradı, kendisinin de geleceğini söyledi. Ozan'ın silah sattığını bildiğim için gelirken bir tane de silah getirmesini istedim. Bu şekilde buluşmayı kararlaştırdık. Dernek binasında buluşmayı kararlaştırdığımız için ben ve Cengiz derneğe doğru gitmek amacıyla yürürken sanık Uğur ile karşılaştık, o da bizimle birlikte geldi. Dernek önünde maktul ve müşteki Ozan bizi bekliyorlardı, hepimiz birlikte derneğin içerisine girdik. Derneğin elektrik borcu sebebiyle elektrikleri kesikti, ben satacağım telefonu maktule verdim, maktul telefonu inceledi. Telefonu beğendiğini, satın alacağını söyledi. 3 bin TL'ye telefonu satacağımı söyledim. Maktul 3 bin TL yerine telefonun karşılığında bana bir miktar eroin vermeyi teklif etti. Kabul etmedim. Maktul ısrarlı bir şekilde eroin vermeyi teklif etti ve yüksek sesle bana bağırdı” dedi.

“Kendimi korumak amacıyla üzerimdeki silahı çıkarttım”
Olay anına ilişkin savunmasına devam eden sanık Fazlı B., “Zaten maktul ve müşteki Ozan'ın hal ve hareketlerinden uyuşturucu madde kullandıklarını düşünmüştüm. Maktul bağırırken ana avrat sinkaflı sözlerle bana küfretti. Bu şekilde karşılıklı küfürleştik. Maktul eline almış olduğu telefonu da bana vermedi. Biz maktulle karşılıklı küfürleşirken yanımızda bulunan müşteki Ozan birden elini beline attı. Üzerinden bir silah çıkarttı, bana doğru bir el ateş etti ama bana isabet etmedi. Daha sonra Ozan üzerime doğru gelmeye başladı. Bu sırada sanık Uğur, Ozan'ın üzerime geldiğini görünce sopa ile onun sırtına vurdu. Ozan benim üzerime doğru düştü, birlikte Ozan'la yere düştük. Yere düştükten sonra maktul üzerinden bir silah çıkarttı. Biz yerde olduğumuz için yere doğru ateş etti. Benim üzerimde de silah vardı, ben kendimi korumak amacıyla üzerimdeki silahı çıkarttım. Ozan'a doğru ateş ettim ancak maktule hiç ateş etmedim. Daha sonra derneğin üst katına korktuğumdan dolayı kaçtım. Ben yukarıya çıktığımda aşağıdan iki el silah sesi daha duydum. Üst katta bulunan şöminenin içerisine saklandım. Dolayısıyla maktulü ben öldürmüş değilim, ona doğru ateş etmiş değilim. Maktulün ne şekilde vefat ettiğini bilmiyorum” şeklinde beyanda bulundu.

“Maktul üzerinden silah çıkararak ‘yeter artık’ dedi ve ateş etti”
Olayda kendisinin silahı olmadığını ve suçsuz olduğunu belirten sanık Cengiz A., “Fazlı ile Ozan telefonla ilgili pazarlık yapmaya başladılar. Ozan telefonun karşılığında Fazlı'ya eroin vermeyi teklif etti, Fazlı kabul etmedi. Tartışma yaşandı sonra Fazlı ve Ozan karşılıklı küfürleştiler, daha sonra kavga ettiler. Bir ara Ozan'ın elini beline attığını gördüm ancak Ozan'ın silah çıkarttığını görmedim, elinde silah da görmedim, Ozan ile Fazlı'nın kavgası sırasında Fazlı'nın elinde bir ara silah gördüm. Fazlı bu silahla yere doğru yanlış hatırlamıyorsam 23 el ateş etti. Bu sırada maktul benim yanımdaydı. Maktul Fazlı ve Ozan arasındaki tartışmaya, kavgaya hiç dahil olmadı. Sadece Fazlı ateş ettikten sonra maktul üzerinden bir silah çıkartarak ‘yeter artık’ dedi ve Ozan ile Fazlı'nın bulunduğu tarafa doğru ateş etti. Bu sırada yine yanımızda bulunan sanık Uğur, maktule daha fazla ateş etmesin diye sopayla sırtına vurdu. Maktul yanlış hatırlamıyorsam 34 el ateş ettiği sırada birden yere düştü, ben maktule vurmadım, ona ateş etmedim” ifadelerini kullandı.

“Sanıklardan şikâyetçi değilim”
Çıkan kavgada silahla göğsünden yaralanan müşteki Ozan D. ise beyanında şikâyetçi olmadığını belirterek, “Biz Fazlı ile yerdeyken silahla ateş edildiğini duydum. O sırada Fazlı benim altımdan kalktı. Ben kafamı kaldırdığımda Onur'un elinde silah gördüm, silahla ateş ettiğini gördüm. Biz buluşma yerine geldiğimizde de Onur'un üzerinde iki tane silah vardı, Onur zaten genelde çift silahla dolaşırdı. Ben kafamı kaldırdığımda Onur'un ateş ettiğini görünce biz Fazlı ile yerdeyken de duyduğum silah seslerinin Onur tarafından atılan silah sesleri olduğunu düşündüm. Belirttiğim gibi kafamı kaldırdığım sırada sanık Fazlı'nın elindeki silahı bana doğrulttuğunu fark ettim. Fazlı bana doğru bir el ateş etti, mermi bana isabet etti. Ben bu şekilde yaralandım. Daha sonra huzurdaki sanık Uğur benim kafama sopa ile vurdu, ben yere yığıldım. Ben Fazlı’nın ateş etmesi sebebiyle yaralandım. Sanıklardan şikâyetçi değilim, dava ya katılma talebim de yoktur” dedi.
Mahkeme heyeti sanıklar Fazlı B. ve Cengiz A.’nın mevcut tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Uğur A.’nın adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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