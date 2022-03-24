Yaşlı vatandaşlar için özel eğlence

Tepebaşı Belediyesi’nin Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte, yaşlı vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi’nin, yaşlı vatandaşlara konforlu ve kaliteli vakit geçirme imkânı sunan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, Eskişehirliler tarafından ilgi görüyor. Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü, 1824 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlı vatandaşlar için eğlence düzenledi. Merkez sakinlerinin yanı sıra Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi sakinlerinin de katıldığı etkinlikte vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Genç Efeler Zeybek ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik Mihalıççıklılar Yaptırma, Yaşatma Yardımlaşma Derneği (MİYAD) korosunun seslendirdiği eserlerle devam etti. Yaşlı vatandaşlar, koro tarafından söylenen türküler eşliğinde oynayarak güzel bir gün geçirdi.

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