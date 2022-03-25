Bisiklet hırsızları tutuklandı

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Eskişehir’de bisiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akarbaşı Mahallesi Akıcılar Sokak ve İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde bulunan bisikletlerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu bisiklet hırsızlıklarını Anıl Murat A. ve İbrahim İ. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Tespit edilen bir adrese yapılan operasyonla şüpheliler çaldıkları bisikletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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