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Bu da bir başka duyarsızlık örneği Birileri kent ormanını kirletti, birisi de astığı uyarı yazısı ile duyarlılığına gösterdi

İHA

Eskişehir'de kent ormanı çevresine atılan çöpler çevre kirliliğine neden olurken, duyarlı bir vatandaşın astığı yazı dikkat çekti.

Bu da bir başka duyarsızlık örneği Birileri kent ormanını kirletti, birisi de astığı uyarı yazısı ile duyarlılığına gösterdi

Eskişehir’de kent ormanı çevresine atılan çöpler çevre kirliliğine neden olurken, duyarlı bir vatandaşın astığı yazı dikkat çekti.
Eskişehir’de vatandaşların uğrak yerlerinden birisi olan kent ormanının çevresine atılan ve bırakılan çöpler, her geçen gün çoğalıyor. Çevre kirliliğinin oluştuğu bölgede hem doğa zarar görüyor hem de kötü görüntüler oluşuyor. Çöplerin bir bölümü çevreye gelişigüzel saçılırken, konteynıra atılan veya çevresine konulan atıkların da alınmak için beklediği görüldü. Tüm bu atıkların yanı başında bir vatandaşın astığı yazı dikkatleri çekiyor. Köpük üzerine ‘Bir milletin eğitimi ormanından belli olur’ yazan ve ormanla birlikte yaban hayvanı çizen vatandaş, bunları kent ormanını çevreleyen tellere astı. Çizimlerin altına ‘Yeşili ve ormanı seven’ yazarak rumuz bırakan vatandaş, görenlerin takdirini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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