Melahat Ünügür grup maçlarına katılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Melahat Ünügür Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, grup maçları için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Şener Yiğit gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan sporcular 15 Nisan tarihleri arasında Düzce’de yapılacak grup maçlarında başarılı olmak istiyor. Grup maçlarında 10 takımın yer alacağını kaydeden Şener Yiğit, sporcularına güvendiğini belirtti.

Öte yandan Fenerbahçe’ye transfer olan Bentspor ve Melahat Ünügür sporcusu Aybüke Şimşek antrenmanı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Kardeşi Emine Şimşek’in de takımda yer aldığını kaydeden Aybüke Şimşek, gruplarda başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.