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AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay: "Gelecek nesillere karşı sorumluyuz"

İHA

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay: "Gelecek nesillere karşı sorumluyuz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, "Gelecek nesillere karşı sorumluyuz" dedi.
İnönü ilçesini ziyaretinde AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. İstişare toplantısının ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ile birlikte İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde Orman Haftası dolayısı ile gerçekleştirilen fidan dağıtım etikliğine katılan Günay, daha sonra pazar esnafını ziyaret etti. İlçe sakinleri ve pazar esnafı ile sohbet eden Günay, “Bu soğuk günlerde evlerine ekmek götürmek isteyen pazar esnafımızı belediye başkanımız ve ilçe teşkilatımız ile birlikte ziyaret ettik ve tek tek sohbet ettik. İnönü Belediyesi tarafından pazarcı esnafının ve vatandaşların kış aylarında soğuktan etkilenmemesi için yaptırılan radyan ısıtıcıların kullanıma geçirilmesini yerinde inceledik ve vatandaşlarımızın üşümeden alışverişlerini yapacak olmalarından dolayı duydukları memnuniyet bizleri mutlu etti. Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

"Gençler istedi, biz de gençlere yakışır en güzel bir merkezi oluşturduk"
Günay, İnönü Belediyesi tarafından yapımına başlanarak kısa sürede tamamlanan gençlik merkezi açılışına da katıldı. Günay'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta konuşan İnönü Belediye Başkanı Bozkurt, "Gençler istedi, biz de gençlere yakışır en güzel bir merkezi oluşturduk" dedi.
İlçede yaşayan gençlerin birçok etkinlik ve faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan son derece modern yapıya sahip gençlik merkezinin ilçeye kazandırılmasından dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür eden Prof. Dr. Günay, açılış sonrası AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte gençlerle satranç oynadı.

"Muhtarlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz"
İnönü Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma toplantısına da katılan Prof. Dr. Günay, "Mahalle muhtarlarımız ile bir araya gelmek ve mahallelerimizdeki sıkıntıları öğrenmek ve çözümüne yardımcı olmak için gerçekleştirdiğimiz muhtar toplantısı çok verimli geçti. Belediye Başkanımız Kadir Bozkurt zaten muhtarlarımızla yakın iletişim halinde ve yerelde sorunların çoğu çözülüyor, biz de gerekli aşamalarda destek veriyoruz. Muhtarlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz, bundan sonra da toplantılarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Hanımlarımızın göz nuru el emeklerine gelir getirici kanallar açmak görevimiz"
İnönü Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sergiyi ziyareti ile programına devam eden Prof. Dr. Günay, “Hanımlarımızın el emeklerini görmek, kültür ve geleneklerimizi yaşatmalarına tanık olmak çok değerli. Öğreticilerimize teşekkür ederiz, şimdi hanımlarımızın göz nuru el emeklerine gelir getirici kanallar açmak görevimiz" dedi.
Daha sonra İlçe Tarım Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Manda Besiciliği Sertifika Töreni'ne katılan Günay, programı başarı ile bitiren kadın çiftçilerle bir araya geldi. Günay, "İnönü ilçemiz manda kaymağı ve yoğurdu üretiminde marka olma yolunda hızla ilerliyor, bunu sağlayacak olan siz hanımlarımızın kaliteli ve hijyen üretimi olacak. Sertifikalarınızın hayırlı olmasını ve bereketli üretime vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Günay, İnönü programında son olarak Başkan Kadir Bozkurt’un ev sahipliğini yaptığı yemekte AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanları buluşarak, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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