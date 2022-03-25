Manda sütü kadın eliyle değer kazanıyor “Manda Yetiştiriciliğinde Sağım Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi” sertifikası kadın çiftçilere teslim edildi

Eskişehir İnönü ilçesinde düzenlenen törenle kadın çiftçilere “Manda Yetiştiriciliğinde Sağım Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi” sertifikası teslim edildi.

Manda yetiştiriciliğinde kaliteyi ve hijyeni artırmak amacıyla düzenlenen Sağım Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimine 20 kadın, 4 erkek çiftçi katıldı. 24 Mart Perşembe günü İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan törene Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.



“Kadınlarımızın ellerinin değdiği manda sütü daha da değer kazanacak”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptığı konuşmada, “Eğitime ilgi gösteren kadın çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızın ellerinin değdiği İnönü’müzün manda sütü daha da değer kazanacaktır. Ayrıca kırsalda devam eden Uzman Eller Projemizi hatırlatmak isterim. Bu proje eğitimli çiftçilerimize yönelik bir proje. Bu proje ile en az 2 yıllık mezun olan tarım, gıda, hayvancılık, ormancılık ve su ürünleri ile ilgili olan bölümlerden mezun olanlara devletimiz geri ödemesiz 100 bin liralık hibe desteğinde bulunuyor. Bu desteklemelerden bütün kadınlarımızın faydalanmasını arzu ediyorum. İnönü projeler anlamında en aktif ilçelerimizden birisi. Bakanlığımızın verdiği bu desteklemelerle manda sayısının artması en büyük dileğim. Mandacılıkta süt hijyeni eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Her zaman yanınızdayız.” dedi.



“Yerel değerlerimizi yaşatmamız çok önemli”

Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay yaptığı konuşmada ise “Yerel değerlerimizi yaşatmamız çok önemli. Eğer Belediye Başkanımız bu işe ön ayak olmasaydı hiçbirimizin bu değerlerden haberi olmayacaktı. Cumhurbaşkanımıza kadar uzanan bir değer haline gelen bu projeye destek veriyor ve sahip çıkıyoruz. İnşallah “Manda Oteli Projesi” ile ilgili de yakın zamanda sizlere güzel müjdeler paylaşacağımıza inanıyorum. Bu projelerin yapılmasında ve yürütülmesinde destek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt sertifika alan kursiyerleri tebrik ederek, süt ısı ölçer ve dezenfeksiyon malzemeleri hediye etti. Kursiyerlere sertifikalarının teslim edilmesinin ardından tören sona erdi.

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