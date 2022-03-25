İlkbaharın müjdecileri Eskişehir semalarına ulaştı

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İlkbaharın müjdecisi leylekler sıcak bölgelere göç ederken Eskişehir semalarında objektiflere yansıdı.

Leylekler yaz mevsimi öncesinde sürüler halinde sıcak bölgelere göç etmeye başladı. İlkbaharın müjdecisi olarak da bilinen leylekler Eskişehir kırsalında mola verdikleri esnada objektiflere yansıdı. Geniş kanatları ve siyah beyaz renkleriyle görsel şölen sunan uzun gagalar büyük sürüler halinde uçarken kent merkezinde de görüntülendi.

Öte yandan hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesiyle birlikte Eskişehir semalarındaki leylek yoğunluğunun artması bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir’de hava sıcaklıklarının gelecek hafta 15 derece civarlarında seyredeceği öngörülüyor.

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