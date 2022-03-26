Ramazan'da ağır beslenmeye dikkat Oruçtan sonra tüketilen yağlı yiyecekler safra kesesi iltihaplanmasına neden olabiliyor Genel Cerrahi Op. Dr. İhsan Oruk: “Ramazan ayında et ve yağ içeren yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor”

Ramazan ayının yaklaşmasıyla alışverişe hız veren vatandaşlara uyarılarda bulunan Genel Cerrahi Op. Dr. İhsan Oruk, iftarda ve sahurda yenilenecek ağır yemek tüketiminin safra kesesi rahatsızlıklarını tetikleye bileceğini söyledi.

Ramazan ayında uzun süreli açlıktan sonra tüketilen yağlı ve ağır yemeklerin, safra kesesinde iltihaplanmalar oluşturabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, özellikle iftarda ve sahurda ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Hastalarının Ramazan ayı boyunca genellikle safra kesesi iltihaplanması şikâyetiyle geldiğine dikkat çeken Oruk, "Vatandaşlarımız iftardan sonra yaşayabilecekleri ağrılar sonrasında mutlaka doktora başvurmalıdır. Ramazan ayında özellikle fazla et ve yağ içeren yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor. Ramazan ayında en çok sessiz seyreden safra taşı hastalarıyla karşılaşıyoruz. Tüm gün yemek yenmemesi safra kesesinden safra birikmesine neden oluyor. Safra kesesinde konsantre halde bekleyen o yoğun safra, ağır yemeklerden sonra birden aşağı salgılanabiliyor. Bu dönemde safra kesesi boşalırken içindeki küçük taşlar gelip kanaldan aşağı düşebiliyor veya büyük taşlar safra kesesinin kanalını tıkayıp iltihaplanmalara neden olabiliyor” dedi.



“Karın ve sırt ağrısı, bulantı, şişkinlik ve hazımsızlık yaşıyorsanız taşlarınız oynuyor olabilir”

Yaşanabilecek karın ağrısı, sırt ağrısı, bulantı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikâyetlerden sonra uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çeken İhsan Oruk, konuyla ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi:

”Genelde hastalarımız bize safra kesesi iltihaplanması şikâyetiyle geliyorlar. Tüm gün oruç tutan vatandaşlarımız, açlığında vermiş olduğu duygu ile yemeklerine dikkat edemeyebiliyor. Bu durumda daha önce ortaya çıkmamış taşların oynamasına neden olabiliyor. Yağlı ve ağır yemekler sonrasında onların düzenlenmesi için safra kesesinin içindeki safra kullanılıyor. O yüzden özellikle iftarda sahurda ağır yemeklerden uzak durmamız gerekiyor. Ramazan ayında da eğer bir şekilde karın ağrısı, sırt ağrısı, bulantı, şişkinlik ve hazımsızlık yaşanılıyorsa, taşlarınız oynuyor olabilir. Bazen iltihap sessiz seyredip farkına varılamayabilir bu yüzden mutlaka uzmanına başvurulmalı” diye konuştu.

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