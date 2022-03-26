Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

İHA

Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sisin beyaza bürüdüğü ormanlık alanlarda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Tepebaşı ilçesine bağlı yaklaşık bin 200 rakımlı Bozdağ, Tandır ve Yarımca mahallelerinde ormanlık alanlar beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen ağaçlar, sabah saatlerinde sisin de etkisini göstermesiyle birlikte görsel şölen oluşturdu. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar dron ile havadan görüntülendi.
Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Harçlıklarını biriktirerek yaptığı araba koleksiyonuna gözü gibi bakıyor Hobi olarak başladı, şimdilerde ise 600 tane oyuncak araba sahibi oldu Oyuncak araba koleksiyoncusu İbrahim Önal: “Şu anda araçlarımın toplam değeri 35-40 bin TL civarı”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Harçlıklarını biriktirerek yaptığı araba ...
Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden dün gece geniş çaplı denetim
Yolcu otobüsüyle taşınan kaçak sigaralar jandarma ekiplerince ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle taşınan kaçak sigaralar jandarma ...
Ramazan'da ağır beslenmeye dikkat Oruçtan sonra tüketilen yağlı yiyecekler safra kesesi iltihaplanmasına neden olabiliyor Genel Cerrahi Op. Dr. İhsan Oruk: “Ramazan ayında et ve yağ içeren yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor”
YEREL HABERLER Ramazan'da ağır beslenmeye dikkat Oruçtan sonra ...
(ÖZEL) Köpek saldırılarından zarar görmemek için bu uyarıları dikkate alın Saldırı anında yapılması gerekenler hakkında uzman tavsiyeleri Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Soğukkanlı olmanız ve saldırı tarafına doğru yüzünüzü dönmeniz, köpeğin saldırganlığının net şekilde azalmasına neden oluyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Köpek saldırılarından zarar görmemek için bu ...
Başkan Ataç: “Başarısızlığın cezasını Eskişehir’e ödetemezler”
YEREL HABERLER Başkan Ataç: “Başarısızlığın cezasını Eskişehir’e ...
Babasının anısına düzenlenen şampiyonada altın madalyanın sahibi oldu Bilek güreşi şampiyonası kıran kırana mücadelelere sahne oldu Şener Arslan’ın oğlu Evren Serhat Arslan: “Babamın ve hocamızın emeğine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu”
YEREL HABERLER Babasının anısına düzenlenen şampiyonada altın ...
İlkbaharın müjdecileri Eskişehir semalarına ulaştı
YEREL HABERLER İlkbaharın müjdecileri Eskişehir semalarına ulaştı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü etkin, nitelikli araştırmacılar yetiştiriyor
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü etkin, nitelikli ...
Manda sütü kadın eliyle değer kazanıyor “Manda Yetiştiriciliğinde Sağım Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi” sertifikası kadın çiftçilere teslim edildi
YEREL HABERLER Manda sütü kadın eliyle değer kazanıyor “Manda ...
AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay: "Gelecek nesillere karşı sorumluyuz"
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay: "Gelecek ...
Prof. Dr. Ünal: “Türk Ocaklılar; Türk'ün gören gözü, duyan kulağı ve uyanık vicdanıdır” Türk Ocakları’nın 110. kuruluş yıldönümü Eskişehir’de kutlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ünal: “Türk Ocaklılar; Türk'ün gören gözü, ...
Eskişehir’de bahar sonunda yüzünü gösterdi Kentte hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir’de bahar sonunda yüzünü gösterdi Kentte ...
Kıraç Elektrik, ihracat satış payını yüzde 35´e çıkarmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Kıraç Elektrik, ihracat satış payını yüzde 35´e ...
OGM tarafından hazırlanan belgesel sinema filmi öğrencilerle buluştu “Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu” belgeseli Eskişehir’de 2 binden fazla izleyiciye ulaştı
YEREL HABERLER OGM tarafından hazırlanan belgesel sinema filmi ...
Kıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin sanığından yeni savunma “Benim eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir”
YEREL HABERLER Kıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin ...
Ramazanın bereketi çarşıya yansımaya başladı Çarşı esnafı Ramazan ayı öncesi yaşanan yoğunluktan memnun, Ramazan ayı öncesinde kuru meyve ve bakliyat satışları arttı
YEREL HABERLER Ramazanın bereketi çarşıya yansımaya başladı Çarşı ...
Melahat Ünügür grup maçlarına katılacak
YEREL HABERLER Melahat Ünügür grup maçlarına katılacak
Tarihi belge ait olduğu yere asıldı
YEREL HABERLER Tarihi belge ait olduğu yere asıldı
Anadolu yaban koyunlarının görüntüleri yemleme alanındaki fotokapana yansıdı Günyüzü ve Sivrihisar'ın kırsal kesimlerine yerleştirilen koyunların sayısı 27'den 40'a ulaştı
YEREL HABERLER Anadolu yaban koyunlarının görüntüleri yemleme ...
Bu da bir başka duyarsızlık örneği Birileri kent ormanını kirletti, birisi de astığı uyarı yazısı ile duyarlılığına gösterdi
YEREL HABERLER Bu da bir başka duyarsızlık örneği Birileri kent ...
(ÖZEL) Küçük yaşta izlediği bir video hayatını değiştirdi Evinde 40 kedi ve 6 köpekle yaşıyor Hayatını hayvanların mutluluğuna adadı Onlarca kedi ve köpekle birlikte yaşayan hayvansever Sami Makine; "Bu zamana kadar 2 ya da 3 binden fazla hayvana yardımcı oldum, onlara yuva buldum"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Küçük yaşta izlediği bir video hayatını ...
Polis ekipleri yaşlıları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Polis ekipleri yaşlıları yalnız bırakmadı
(ÖZEL) Karavanlar artık her yaş grubundan talep görüyor Sadece doğa tutkunu emekliler değil gençler de tercih ediyor Almanya'ya ihracata hazırlanan Eskişehirli karavan üreticisi Mehmet Yüksel: “Artık herkes karavanım olsun istiyor” “Türkiye’de karavan işi ölmeyecek bir sektör haline geldi”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Karavanlar artık her yaş grubundan talep ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.