Eskişehir’de ‘Faili meçhul cinayetler’ 3 farklı cinayet hakkında soruşturmalar devam ederken 2 cinayetin failleri hala yakalanamadı

Eskişehir’de üzerinden uzun zaman geçen 3 farklı cinayet hakkında soruşturmalar devam ederken, 2 cinayetin fail veya failleri hala yakalanamadı.

Eskişehir’de geçtiğimiz yıllardan yaşanan 2 farklı cinayet olayının failleri henüz tespit edilemedi. Suçlular belirlenemezken, olaylar faili meçhul cinayet olarak bekliyor. Aydınlatılamayan olaylarla ilgili birçok kişi şüpheli konumunda sorgulanırken delil yetersizliğinden dolayı asıl suçlu veya suçlular tespit edilemedi.



Sally’nin cansız bedenine henüz ulaşılamadı

Bu olayların yanı sıra 2 Eylül 2021’de ortadan kaybolan Sally Ali Challab AlAbbood olayı da henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Deliller doğrultusunda Amjed Mohsin Mohammed tutuklanarak cezaevine gönderilirken, öldürüldükten sonra parçalandığı üzerine durulan Sally’nin cansız bedenine henüz ulaşılamadı.



Emine Ekinay cinayetinin faili 4 bin 111 gündür tespit edilemedi

Eskişehir’de 23 Aralık 2010 tarihinde meydana gelen Emine Ekinay cinayeti de henüz aydınlatılamadı. Emine Ekinay, Osmangazi Mahallesi Hacı Ömer Sokak'ta bulunan evinde 36 yerinden bıçaklanarak öldürüldü, sonrasında da evi yakılmak istendi. Aradan geçen yaklaşık 12 yıla rağmen cinayet şüphelileri tespit edilemedi. Faili meçhul olarak devam eden olayın üzerinden tam 4 bin 111 gün geçti. Ekinay'ın öldürülmesi sonrasında evinde yapılan incelemelerde belirli noktalardan parmak izi alınmış, ancak şüpheli tespit edilememişti. Aradan geçen zaman içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı farklı zamanlarda yeniden incelemeye alsa da fail veya failler hakkında herhangi bir delil bulunamadı.



Sanığı serbest bırakılan mescit cinayetinin üstünden 2 bin 990 gün geçti

Cem Sarıkan’ın cansız beden 17 Ocak 2014’te 75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin hizmet binasındaki mescitte bulunmuştu. Namaz kılmak için giren vatandaşlar Cem Sarıkan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğünü görerek ve durumu polise bildirmişti. Olayın şüphelisi olarak polis tarafından yakalanan ve gözaltına alınan Ali Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılanmasına başlanan Ali Ç., 25 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Verilen Kararın Yargıtay tarafından bozulmasıyla yeniden yargılanmasına başlanan Ali Ç., delil yetersizliğinden beraat etti. Cinayet şüphelisinin beraat etmesiyle bu dosya da faili meçhule döndü.

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