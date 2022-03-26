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Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi açıldı Eskişehir’de de Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı

İHA

Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi açıldı Eskişehir’de de Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı

Eskişehir Alperen Ocakları, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını anmak amacıyla fotoğraf sergisi açtı.
Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve eski İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemin belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi anmak için düzenlenen fotoğraf sergisi, Çarşı Camisi yanında ziyarete açıldı. Yazıcıoğlu'nun gençliği ve hayatını kaybettiği helikopter kazasına kadar geçen dönem içerisindeki seçilmiş fotoğraflarından oluşan sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi. İçerisinde Muhsin Yazıcıoğlu’nun Eskişehir’de çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu sergi, iki gün boyunca açık kalacak.
Alperen Ocakları Eskişehir İl Başkanı Av. Taha Baksan da sergiye katılarak açıklamalarda bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını vefatının 13. seneyi devriyesinde kabri başında dualarla yad ettiklerini söyleyen Baksan, onları anmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Fotoğraf sergisinin de şehitleri anmak için düzenlenen bir etkinlik olduğunu söyleyen Baksan sözlerine şöyle devam etti:
“12 Yıldır tüm teşkilatlarımız tarafından 25 Mart31 Mart tarihleri arası Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler haftası olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple Türkiye’nin dört bir yanında teşkilatlarımız tarafından liderimiz, canımız ciğerimiz Muhsin Başkanımız ve şehitlerimizi anmak için çeşitli etkinlikler ve programlar yapılmaktadır. Bizde Alperen Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı olarak Muhsin Başkanımızın aziz hatıralarıyla dolu fotoğraf sergimiz Eskişehir Çarşı Camisi yanında 2 gün boyunca açık kalacak şekilde tüm değerli Eskişehirli hemşerilerimizin ziyaretine açıyoruz”

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