Eskişehir, İç Anadolu’nun en az yağış alan kenti oldu Eskişehir’de kış mevsimi yağışları geçen seneye göre yüzde 40'ın üzerinde azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 2022 kış mevsimi yağış değerlendirmesi raporuna göre, Eskişehir İç Anadolu Bölgesi'nde en az yağış alan il oldu.

İç Anadolu Bölgesi’nde mevsim normaline göre yüzde 19 ve geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 74 arttı. Eskişehir 123.2 mm ile bölgenin en az yağış alan ili oldu. Eskişehir’inde içinde bulunduğu, Konya, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinde kış mevsimi yağışlarının geçen seneye göre yüzde 40'ın üzerinde azaldığı tespit edildi.

Öte yandan yayınlanan verilere göre Türkiye genelinde kış mevsiminde yağış ortalamaları arttı. Türkiye'ye geçen yıl 171,4 milimetre, bu yılın kış mevsiminde 232,9 milimetre yağış düştü. Buna göre, Türkiye'de kış mevsimi yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

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