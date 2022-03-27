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Altın kızların hedefi Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırmak Türk atletizminin gözde kızları Ayça Fidanoğlu milli takım için ter dökecek

İHA

Altın kızların hedefi Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırmak Türk atletizminin gözde kızları Ayça Fidanoğlu milli takım için ter dökecek

Okullar Atletizm Kros Türkiye Finalleri’nde birinci olan Milli Takım Antrenörü Bülent Uzun’un öğrencileri, Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırmak için gün sayıyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 26 Şubat’ta Adana’da Okullar Atletizm Kros Türkiye Finalleri düzenlendi. Genç Kızlar kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden Milli Takım Antrenörü Bülent Uzun’un öğrencileri, antrenmanlarına Eskişehir Kent Ormanı'nın zirvesinde tüm hızıyla devam ediyor. Ayça Fidanoğlu başta olmak üzere Selen Canlı, Elifnaz Köseoğlu ve Bade Fidanoğlu’nun bulunduğu 4 kişilik ekip, soğuk hava koşullarına rağmen açık arazide çalışarak yaklaşan yarış için gün sayıyor. 22 Nisan’da Slovakya’da yapılacak olan Dünya Liselerarası Kros Şampiyonası’nda Türkiye Atletizm Milli Takımı’nı ilk defa temsil edecek olan Ayça Fidanoğlu, antrenörleri eşliğinde sıkı çalışarak hedeflerine koştuklarını belirtti.

Önce İsrail’den sonra da Kolombiya’dan altın madalya ile dönmek istiyor
Okullar Kros Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde birinci olmaları sonucunda Slovakya biletini ceplerine koyduklarını aktaran Eskişehirli sporcu Fidanoğlu, bin 500 metre mesafede Avrupa Şampiyonası’ndan madalya ile dönmek istediğini vurguladı. Hedefleri dahilinde tekrardan temmuz ayında İsrail’de düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’na (EYOF) hazırlandığını ifade eden Fidanoğlu, şunları ifadeleri kullandı:
"Önce İsrail’deki Avrupa Şampiyonası’ndan sonra da Kolombiya’daki Dünya Şampiyonası’ndan altın madalyalar ile dönmek istiyorum. Türk milli takımını temsilen gitmek beni gerçekten hem heyecanlandırıyor hem de gurur veriyor."

"15 yaşındayım fakat hedeflerim çok büyük"
Hedefleri arasında 2 bin metre engelli kategorisinde Avrupa barajını geçip milli takıma girmek istediğini dile getiren Selen Canlı, antrenörleri Bülent Uzun kontrolünde sıkı çalıştıklarından bahsetti. 22 Nisan’da koşmak için gün saydığını anlatan Elifnaz Köseoğlu ise, "Henüz 15 yaşındayım fakat hedeflerim çok büyük. Antrenörüm Bülent Uzun ve ekip arkadaşlarımla beraber sıkı çalışıyoruz. 22 ile 27 Temmuz’da yapılacak olan EYOF barajını geçmek için elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

"Ayça Fidanoğlu’nun ilk defa Türkiye milli takımında koşacak olması beni de heyecanlandırıyor"
Türk bayrağını dalgalandırmak için öncelikle Avrupa barajını aşması gerektiğinden bahseden Bade Fidanoğlu, "Diğer arkadaşlarım gibi ben de Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’ndaki 800 metre kotasını aşmak istiyorum ve bunun için ciddi anlamda çalışıyorum. Aynı zamanda ikizim Ayça Fidanoğlu’nun ilk defa Türkiye milli takımında koşacak olması, en az onun kadar beni de heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

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