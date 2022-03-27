Anadolu Üniversitesi’nin genç insan kaynağı sektörle buluştu Anadolu Üniversitesi, Batıkaf’a yüzlerce öğrencisiyle çıkarma yaptı

Anadolu Üniversitesi’nin paydaşı olduğu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) başladı.

Bolu Valiliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF), Anadolu Üniversitesi paydaşlığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi başta olmak üzere 16 paydaş üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının iş birliğinde gerçekleştirilen fuar, Batı Karadeniz’de düzenlenen en büyük kariyer fuarı olma özelliğini taşıyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi Bordo Salon'da gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve çok sayıda öğrenci katıldı.



“BATIKAF, öğrencilerimize büyük katkılar sağlayacak”

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) ve Açıköğretim Sistemi'nin de yer aldığı Türkiye’nin en büyük kariyer fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “17 üniversitenin öğrencilerinin sektörün lider firmaları ile bir araya geldiği böylesi bir organizasyonun paydaşı olduğumuz için çok gururluyuz. Fuar boyunca öğrencilerimiz sektörün lider 314 şirketinin temsilcileriyle bir arada olacaklar. Öğrencilerimizin çalışacakları alanda güzel fırsatlar yakalamaları adına bu tür geniş katılımlı etkinlikler oldukça verimli olacaktır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve BATIKAF’ın organizasyonunda emeği geçen tüm üniversite ve kurumları tebrik ediyorum” dedi.



BATIKAF'da fuar, konser ve sergi düzenlendi

Açılış etkinliğinin ardından protokol üyeleri, farklı salonlarda düzenlenen fuar etkinlikleri ile Gölköy yerleşkesindeki açık hava fuar alanlarını ziyaret ederek, akademisyenler, kamu kurumlarının ve meslek odalarının temsilcileri, firma yetkilileri, öğrenci ve mezunlarla görüştüler. BATIKAF açılış etkinliği çerçevesinde bölge üniversiteleri akademisyenlerinin sanatsal paylaşımlarını sundukları Türk Halk Müziği konseri ile “Çember” karma sergisi de büyük beğeni topladı.



“Bizim Yunus” müzikal gösterisi ayakta alkışlandı

BATIKAF açılış etkinlikleri programının kapanışı ise Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Bizim Yunus” adlı müzikal gösteriyle oldu. Geçtiğimiz yılın hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre’yi anma yılı olarak belirlenmesinin ardından Anadolu Üniversitesi tarafından üç gün üst üste sergilenen ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan “Bizim Yunus” müzikal gösterisi, BATIKAF'da tekrar sahnelendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon'da gerçekleşen müzikal gösteriye, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan İslatince’nin yaptığı Yunus Emre’nin hayatını konu alan “Bizim Yunus” adlı müzikal gösteri büyük beğeni topladı. “Diyarı Rum, Buğday, Tapduk’un Kapusu, Oduncu Yunus, Aşık Yunus, Türkmen Kocası, Göç Katarı, Söğütte Diriliş, Dönüş” isimli dokuz bölümden oluşan müzikal gösteri, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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