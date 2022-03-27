Raylara sıkışan güvercin tramvay seferlerini aksattı

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Eskişehir'de tramvay raylarına sıkışarak seferleri kısa süreli aksatan güvercin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de tramvay seferlerinin en yoğun olduğu İki Eylül Caddesi'nde bir güvercin raylara sıkıştı. Raylardaki güvercinin çırpındığını gören vatman tramvayı durdurdu. Çevredeki vatandaşlar ise güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Tramvay seferleri kısa süreli aksamanın ardından devam etti.

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