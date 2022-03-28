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TÜKDES Başkanından EBB’ye zam tepkisi Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü: "Öğrenciler için en pahalı ulaşım Eskişehir'de" "Öğrenciler kâr ve rant aracı değil, misafirlerimizdir"

İHA

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü, Eskişehir'de toplu taşımaya yapılan zamlarla birlikte şehrin büyük zarar göreceğini belirterek, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir halkına sağ gösterip sol vurdu" dedi.

TÜKDES Başkanından EBB’ye zam tepkisi Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü: "Öğrenciler için en pahalı ulaşım Eskişehir'de" "Öğrenciler kâr ve rant aracı değil, misafirlerimizdir"

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü, Eskişehir’de toplu taşımaya yapılan zamlarla birlikte şehrin büyük zarar göreceğini belirterek, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir halkına sağ gösterip sol vurdu” dedi.
Eskişehir’de toplu taşımaya gelen zamlarla birlikte, Türkiye’de toplu taşımaya en yüksek ücreti Eskişehir halkının ödediğini kaydeden Güllü, 2022 yılının başından bu yana yüzde 100 zam geldiğine dikkat çekti. Ulaşıma yapılan zammın enflasyon oranına kadar çekilmesi gerektiğini vurgulayan Güllü, “Eskişehir’de toplu ulaşıma yapılan yüzde 100’lük bir zam kabul edilemez. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu zamları yaparak, hiç kendi sorumluluğu yokmuş gibi davranarak, Eskişehir’de halkın toplu taşıma zammına gösterdiği tepkileri adeta hükümetin üzerine yönlendirmeye çalışmaktadır” dedi.

“En büyük zararı şehrin kendisi görür”
Toplu taşımanın bir şehrin dolaşım sistemini oluşturduğunu ve her yönüyle şehre can verdiğini belirten Güllü, büyükşehir belediyelerinin en önemli görevlerinden birisinin, şehirlerdeki hareketliliği, canlılığı ve dolaşımı olabildiğince arttırmak için toplu taşımayı, yaygınlaştırmak ve kâr amacı gütmeden halka en ucuz şekilde ulaşım hizmeti sunmak olduğunun altını çizdi. Toplu taşımanın pahalı olduğu bir yerde şehir yaşamına aktif katılım azalacağından dolayı şehirde hareketliliğin düşeceğine değinen Güllü, “Zamların etkisiyle şehirde donukluk olur ve en büyük zararı şehrin kendisi görür. Bunu bilen, halkı ve şehri düşünen belediye başkanları bütün dünya şehirlerinde toplu taşıma ücretlerini olabildiğince düşük tutmaktadır” diye konuştu.

“Öğrenciler için en pahalı ulaşım Eskişehir’de”
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin en kısa mesafeli toplu taşıma hizmetini vermesine rağmen, Türkiye’de toplu taşımada en yüksek ücreti Eskişehir halkının ödediğini söyleyen Güllü, 2022 yılının başında yapılan zamla birlikte Eskişehir’de toplu taşıma ücretine tam olarak yüzde 100 zam yapıldığını belirtti. Belediyenin önce yılbaşında tam bilet fiyatını 3 TL iken 3,5 TL yaptığını, hemen 2 ay sonra 6 TL'ye çıkararak toplu taşıma ücretlerine yüksek bir zam yaptığının altını çizen Güllü, “Eskişehir halkı ilk zammı makul görmüş, ancak hemen ardından yapılan ikinci artış ile yüzde 100’lük bir zam karşısında afallamıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu yaklaşımıyla, toplu taşıma ücretlerinde adeta Eskişehir halkına sağ gösterip sol vurmuştur. Eskişehir’de devlet üniversiteleri öğrencilere 3040 lira olan bir öğün yemeği 3 liradan günde 3 öğün olarak verirken, büyükşehir belediyesi 2022 yılı içerisinde indirimli öğrenci bilet ücretini önce 1 lira 80 kuruştan 2 liraya yükseltmiş, 2 ay sonra ise 3,5 lira yaparak, indirimli öğrenci bilet ücretlerine de toplamda yüzde 95 zam yapmıştır. Bu haliyle Eskişehir, toplu taşıma öğrenci bilet ücretlerinde de ülkemizde en pahalı şehir haline gelmiştir” diye belirtti.

“Öğrenciler kâr ve rant aracı değil, misafirlerimizdir”
Toplu taşımanın halkın en temel ihtiyacı olduğunu belirten Güllü, sözlerine şöyle devam etti:
“Eskişehir’de toplu taşımaya yapılan yüzde 100’lük zammın hiçbir izanla, insafla ve hesapla alakası yoktur. Elbette ki, salgın süreci bütün dünyayı etkilemiş ve ülkemizde bundan etkilenmiştir. Ancak kamunun, belediyelerin yapacağı zamlar için en önemli referans, oluşan yıllık enflasyon oranı olabilir. Yıllık enflasyon ülkemizde 2021 yılı için yıllık tüketici fiyat endeksine bağlı olarak 36,1 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için ise yıllık enflasyon oranı yüzde 23,2 açıklanmış, yıl sonundaki en olumsuz tahminlerde bile yüzde 50’nin üzerine çıkmayacağı öngörülmektedir. Durum böyle iken Eskişehir’de toplu ulaşıma yapılan yüzde 100’lük bir zam kabul edilemez. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu zamları yaparak, hiç kendi sorumluluğu yokmuş gibi davranarak, Eskişehir’de halkın toplu taşıma zammına gösterdiği tepkileri adeta hükümetin üzerine yönlendirmeye çalışmaktadır. Toplu taşımaya 2022’de yaptığı yüzde 100 zammı, 2022 yılı için açıklanan enflasyon oranına çekmelidir. Toplu taşımada aktarmalı geçişlerin, otobüsten otobüse, tramvaydan otobüse ve otobüsten tramvaya geçerli olmasını sağlamalıdır. Toplu taşımayı yoğun kullanan öğrenciler ve vatandaşlar için diğer şehirlerde olduğu gibi makul bir fiyatla haftalık ve aylık olarak abonman kart satışlarına başlamalıdır. Eskişehir’de öğrenciler kâr ve rant aracı değil, misafirlerimizdir. Toplu taşımada, indirimli öğrenci bilet ücretlerine yapılan yüzde 95’lik zam geri çekmelidir. Öğrenci bilet ücretlerine de en fazla yıllık enflasyon oranında zam yapabilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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