Eskişehir'de 2 hırdavatçı ve 6 araç kundaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de 2 hırdavatçı ve 6 araç kundaklandı

DHA

Eskişehir'de 2 hırdavatçı ve 6 araç kundaklandı


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde kimliği belirsiz kişi, 2 hırdavatçı dükkanı ile 6 aracı yanıcı madde atarak ateşe verdi. İş yerleri ile araçlarda zarar meydana geldi.
Alpu ilçe merkezinde bugün saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, 2 hırdavatçı dükkanına yanıcı madde atarak, ateşe verdi. Şüpheli, daha sonra ilçenin farklı mahallelerinde park halinde bulunan 2 traktör, 2 kamyonet, 1 kamyon ve 1 otomobili de yakarak kaçtı. İhbar üzerine yangınların çıktığı bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. İş yerleri ev araçlarda zarar meydana geldi.
Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, olayı gerçekleştiren şüphelinin ilçeden olmadığını düşündüğünü belirterek, "62 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu ilçemiz adına üzücü bir olay. Maalesef iki esnafın iş yerinin kundaklandığını, çiftçi arkadaşlarımızın araçlarının yandığını, birkaç aracın ise yakılmaya çalışıldığını gördük. Kundaklayanın ilçeden bir kişi olmadığını düşünüyorum. Alpu'da yaşayıp da ilçe halkına bu kadar kin olmaması gerektiğine inanıyorum. Esnaf ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kundaklama olayını yapılan incelemelerde bir kişi olduğu görülüyor. Bilinçli olarak yapılan bir olay" dedi.
Traktörü ateşe verilen Hakan Ertunç ise kimseyle husumeti bulunmadığını ifade ederek, "Adam mazot döküp, ateşe vermiş. Yakmaya çalışmış ama yakamamış. Komşuların arabasını falan hep yakmış. Çarşıya gittik gördük, dükkanları da yakmış. Bizim bir hasmımız, düşmanımız yok. Kim yaptı, bilmiyoruz" diye konuştu.
Bu arada iş yerlerinden birinin yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-03-28 14:04:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de 2 dükkan ve 6 araç kundaklandı Bir dükkanın kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı Traktörü ve kamyonu yakılmaya çalışılan Hakan Ertunç: “Mazot döküp ateşe vermişler” Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller: “Ben bu kundaklayanın ilçeden biri olduğunu düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Eskişehir’de 2 dükkan ve 6 araç kundaklandı Bir ...
TÜKDES Başkanından EBB’ye zam tepkisi Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü: "Öğrenciler için en pahalı ulaşım Eskişehir'de" "Öğrenciler kâr ve rant aracı değil, misafirlerimizdir"
YEREL HABERLER TÜKDES Başkanından EBB’ye zam tepkisi Tüketiciyi ...
AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret
Teselli etmeye çalışırken bu sözleri söylemeyin Uzman Psikolog Aslı Özsoy Yücesan: “Yas tutan sevdiklerinizi teselli ederken sözlerinizi dikkatli seçin” “Teselli ederken, acıları kıyaslayan sözlerden uzak durum” “Sevdiğinizin ölümünü uzun süre kabul edemiyorsanız, desteğe ihtiyacınız var demektir”
YEREL HABERLER Teselli etmeye çalışırken bu sözleri söylemeyin Uzman ...
Meydan dayağı kameralara yansıdı Yol vermedi, 3 kişinin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Meydan dayağı kameralara yansıdı Yol vermedi, 3 ...
Gençler doğayla buluştu
YEREL HABERLER Gençler doğayla buluştu
Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1’i ağır 3 ...
Çağfen Türkiye'yi "Dünyanın En İyi Okulları Yarışması’nda" temsil edecek Bu okul Türkiye'yi temsil edecek Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek olmaktan gurur duyuyoruz”
YEREL HABERLER Çağfen Türkiye'yi "Dünyanın En İyi Okulları ...
Yüksek tansiyon beyin kanamasına neden oluyor Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir: “Risk faktörlerinin yüzde 79,2'sini yüksek tansiyon, yüzde 50,6'sını ise şişmanlık oluşturuyor” “Anevrizmalar yırtılıp beyin kanamasına yol açtıklarında teşhis edilirler”
YEREL HABERLER Yüksek tansiyon beyin kanamasına neden oluyor Nöroloji Uzmanı Prof. ...
Hamur vatandaştan lezzet Kadriye ustadan Evde başladığı ekmek pişirmede usta oldu Fırınından çıkan ekmekler tüm Eskişehir’in dilinde Hamurunu getirene hem organik hem de ekonomik ekmek
YEREL HABERLER Hamur vatandaştan lezzet Kadriye ustadan Evde ...
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi Bakan çok ama alan yok Satıcı Ahmet Gransit: “Şu anda pazarda ciddi alıcı vardır ancak onu da bulmak mesele”
YEREL HABERLER İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi Bakan ...
Raylara sıkışan güvercin tramvay seferlerini aksattı
YEREL HABERLER Raylara sıkışan güvercin tramvay seferlerini aksattı
Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü
Güneşli havayı fırsat bilen Eskişehirliler kendini dışarı attı
YEREL HABERLER Güneşli havayı fırsat bilen Eskişehirliler kendini ...
Eskişehir’de yanmış kedi cesedi bulundu Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı: “Bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını acilen talep ediyorum”
YEREL HABERLER Eskişehir’de yanmış kedi cesedi bulundu Eskişehir ...
Matematik kursuna çocuklardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Matematik kursuna çocuklardan yoğun ilgi
Tepebaşı'nda iklim krizine dikkat çekmek için ışıklar kapatıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda iklim krizine dikkat çekmek için ışıklar ...
Azeri ormancılık heyeti Eskişehir’de
YEREL HABERLER Azeri ormancılık heyeti Eskişehir’de
Anadolu Üniversitesi’nin genç insan kaynağı sektörle buluştu Anadolu Üniversitesi, Batıkaf’a yüzlerce öğrencisiyle çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nin genç insan kaynağı sektörle ...
Altın kızların hedefi Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırmak Türk atletizminin gözde kızları Ayça Fidanoğlu milli takım için ter dökecek
YEREL HABERLER Altın kızların hedefi Türk bayrağını Avrupa’da ...
Eskişehir’de yerli turistlerin tekne turu keyfi
YEREL HABERLER Eskişehir’de yerli turistlerin tekne turu keyfi
Tiryakiler kahve değirmenlerinden vazgeçemiyor Kahve değirmenleri popüler kültürdeki yerini aldı Antika severlerin yeni gözdesi kahve değirmenleri
YEREL HABERLER Tiryakiler kahve değirmenlerinden vazgeçemiyor Kahve ...
Eskişehir’den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım
YEREL HABERLER Eskişehir’den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren ...
Belediye başkanına, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı'na hakaretten hapis istemi
YEREL HABERLER Belediye başkanına, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.