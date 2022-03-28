Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Eskişehir’de hava sıcaklıkları hafta ortasında mevsim normallerinin 68 derece üzerine çıkacak.

Eskişehir’de mart ayının ikinci haftasından beri devam eden soğuk hava, etkisini kaybetmeye başladı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre mevsim normallerinin 810 derece altına inen hava sıcaklıkları hafta başından itibaren mevsim normallerinde olacak. Ayrıca hava sıcaklıklarının hafta ortasında ise mevsim normallerinin 68 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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