Öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

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Eskişehir’de emniyet personelleri, öğrenci, öğretmen ve velileri siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce görevli eğitici personeller, vatandaşları bilgilendirmeye yönelik eğitimlerine devam ediyor. Eskişehir’de bir eğitim kurumunda öğrenim gören 150 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik "Siber Suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi/manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Eğitim faaliyeti çalışmalarının süreceği belirtildi.

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