400 yıllık zeytin ağaçları ilçeye ışık oldu Mayıslar Köyü Muhtarı Taner Kurt: “Profesörler ağaçların 400 yıllık olduğunu söyledi”

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 400 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağaçları, ilçede yeniden zeytinliklerin oluşmasını sağladı.

Sarıcakaya ilçesi ve çevresinde geçtiğimiz yıllarda asırlık zeytin ağaçlarının bulunması ilçeye ışık oldu. Girişimler sonucunda üniversitelerden gelen uzmanların yaptığı çalışma sonucunda bulunan 67 ağacın 200 ile 400 yaşında olduğu belirlendi. Topraklarında zeytinin yetiştiğini gören halk bölgede yavaş yavaş zeytinlikler kurmaya başladı. Halkın zeytinlikler kurmasının ardından ilçede zeytinyağı işletmesi de açıldı. Bölgede her geçen gün zeytin hasadının arttığı öğrenildi.

“Profesörler ağaçların 400 yıllık olduğunu söyledi”

Mahallesinde bulunan asırlık ağaçlar ve zeytinliklerle alakalı konuşan Mayıslar Mahalle Muhtarı Taner Kurt, “Bizim burada zeytincilik daha önce bu kadar çok yapılmıyordu. Tarım İl Müdürlüğü’nün yerlerinde zeytincilik başlamıştı fakat bu ağaçlar baz alınmıştı her şeyden önce. Bizim çocukluğumuzdan beri bu ağaçları büyüklüğü hemen hemen aynıydı ve hiçbir zaman sulanmadılar. Buraya gelen zeytinciler ve profesörler bu ağaçların 350400 yıllık olduğunu söylediler. Tabi biz bunun keşfini yaptırmaya çalışıyoruz. Anıt ağaç olarak belirlemeye çalışıyoruz. Zeytincilik daha ileriye gitmeye başladıktan sonra burada Gemlik cinsi zeytinler daha çok yaygınlaştı. Zeytinlerimizin yağları ise direk çekimlerde asit oranı 0,5 olarak çıkar. Fakat, insanlar şu an yağlık zeytin dikimlerine de başladılar. Buradaki zeytin yağını tadanlar, hiçbir zaman başka yerden zeytin yağı alıp yemezler. Biz burada doğu, batıya vs. her yere göndermeye başladık. Kalitemiz iyidir. Zeytincinin bu gelişmesi, hepimiz için iyi olacaktır. Bir tek eksiğimiz, Zeytin Birliği’ne kayıt olmak veya bu birliği kurmak.”

