Komisyon önünde ter döken sporcular yeni kuşaklarına kavuştu Ay Spor Kulübü’nde kuşak sınavı heyecanı

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Eskişehir Ay Spor Kulübü’nde düzenlenen Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı başarıyla tamamlandı.

Eskişehir’de 31 sporcunun katılımıyla 2022 yılı 1'inci Dönem Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı. Ay Spor Kulübü Başkanı Tolga Aygün kontrolünde düzenlenen sınavda, 835 yaş arasındaki sporcular ter döktü. Komisyon önünde yeteneklerini sergileyen sporcular, bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Önümüzdeki süreçte daha fazla sporcuyu kick boks branşıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Aygün, sınavı tamamlayan sporculara belgelerini vererek tebrik etti.

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