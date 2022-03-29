İletişim Bilimleri Fakültesi’nde ‘Veriye Dayalı Reklamcılık Eğitimi’ verildi

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Veriye Dayalı Reklamcılık Eğitimi’, Şener Şen Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitim bünyesinde farklı ajanslar ve alanlarda çalışan mezunlar; SEO, sosyal medya, ölçümleme, medya planlama stratejileri ve programatik gibi farkı dijital medya konu başlıklarında eğitimler verdi. Eğitimlerin sonunda öğrenciler ve mezunlar, sunum içerikleri hakkında pratik çalışma grupları oluşturarak 5’erli gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirdi. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun 20 uzmanın verdiği eğitime öğrenciler iki gün boyunca katılım gösterdi. Öğrencilere; İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mesude Canan Öztürk ve misafir öğretim elemanı Kezban Saki Yaltırak tarafından teşekkür belgesi verildi.

“Mezunlarımızın öğrencilerle buluşması çok değerli”

Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, eğitimle ilgili şunları söyledi:

“Öncelikle bizlere bu tür eğitimleri gerçekleştirme imkânı veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’a, bu organizasyonu düzenleyen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile Kezban Hocamıza, buraya gelerek büyük bir özveri ile eğitim veren eski mezunlarımıza ve katılım sağlayan öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Mezunlarımızın öğrencilerle buluşması, onlara sektör hakkında deneyimlerini sunmaları açısından bu eğitimin her anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin öz güven kazanması ve sektörle buluşması açısından bu tür eğitimlerin devamını diliyorum.”

“Verimli bir eğitim süreci geçirdik”

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mesude Canan Öztürk ise verilen eğitimin önemine değinerek, “Hep birlikte mezun ve öğrenci buluşması gerçekleştirdik. İki gündür öğrencilerimizle bir arada olan eğitimci arkadaşlarımıza, yani mezunlarımıza teşekkür ederim. Oldukça verimli bir eğitim süreci geçirdik” dedi.

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