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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan nakilleri hakkında eğitim verildi

İHA

Hayvan nakilleri hakkında eğitim verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince canlı hayvan nakli yapan veya yapmak isteyen nakliyeci, hayvan bakıcısı ve sürücülere yönelik “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması” eğitimi verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması” hakkındaki yönetmeliğe göre, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde Kütahya Yolu Hizmet Kampüsü’nde düzenlenen eğitime konu ile ilgilenen 46 kişi katıldı. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 8’inci ve 9’uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği, canlı omurgalı hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında korunmalarını ve hayvan nakilleri kurallarına uyulmasını güvence altına almayı ve yapılacak olan resmi kontrollerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacını kapsıyor.
Söz konusu yönetmelik Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Burcu Çetiner tarafından verilen eğitimde; yurt içinde canlı omurgalı hayvanların nakilleri sırasında hayvan refahına uygun olarak korunması için uyulması gereken usul ve esaslar ile gerçektüzel kişi ve kuruluşlara ait nakil araçlarının taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartlar anlatıldı. Nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerinin alması gereken yeterlilik belgesi, nakil yapan nakliyecilere yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilmesi veya bu belgelerin iptal edilmesi için yapılacak iş ve işlemler ile denetim ve yaptırımlarla ilgili bilgiler de verdi. Ayrıca coğrafi koşullardan dolayı mevsimsel göçlerin hayvancılığın yapılmasına bağlı olarak hayvanların nakliyesinin gerektiği durumlarda ekonomik bir faaliyet ile bağlantılı olarak gerçekleşmeyen hayvan nakliyesi ile veteriner hekimin önerisiyle doğrudan veteriner hekim muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanesine getirilip götürülen hayvanların naklinde bu yönetmeliğin uygulanmadığı belirtildi. Yıl içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne yapılan müracaatlar devam ettikçe bu konu ile ilgili eğitimlerin düzenleneceği öğrenildi.

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