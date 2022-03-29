En üst düzey yöneticilerde bile bu hastalık görülüyor Dünyaca ünlü liderlerin bir kısmında bile bu rahatsızlık görülüyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Çınar Yenilmez: “Bipolar erken fark edilirse kişi istiyorsa profesörlüğe ve en üst düzey yöneticiliğe kadar gidebilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En üst düzey yöneticilerde bile bu hastalık görülüyor Dünyaca ünlü liderlerin bir kısmında bile bu rahatsızlık görülüyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Çınar Yenilmez: “Bipolar erken fark edilirse kişi istiyorsa profesörlüğe ve en üst düzey yöneticiliğe kadar gidebilir”

İHA

En üst düzey yönetici ve liderlerin bir kısmında bile bipolar bozukluğun görüldüğünü belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çınar Yenilmez, hastalığın en iyi tedavi edilen psikiyatrik bozukluklar arasında yer aldığını kaydetti.

En üst düzey yöneticilerde bile bu hastalık görülüyor Dünyaca ünlü liderlerin bir kısmında bile bu rahatsızlık görülüyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Çınar Yenilmez: “Bipolar erken fark edilirse kişi istiyorsa profesörlüğe ve en üst düzey yöneticiliğe kadar gidebilir”

En üst düzey yönetici ve liderlerin bir kısmında bile bipolar bozukluğun görüldüğünü belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çınar Yenilmez, hastalığın en iyi tedavi edilen psikiyatrik bozukluklar arasında yer aldığını kaydetti.
Bipolar bozukluğun iki uçlu duygu durum bozukluğu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yenilmez, duygu durum bozukluklarının psikiyatride en yaygın görülen ruhsal bozukluklar olduğunu vurguladı. Depresyon ile depresif duygu durum bozukluğunun farklı şeyler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yenilmez bipolar bozukluğun depresyonla beraber ya da tek başına taşkınlık veya depresyon nöbetleri ile gerçekleşebildiğini belirterek, “Bipolar bozukluk, en az bir hafta süren hemen her gün olan gün boyu devam eden depresyonun tam tersi bir durum. Aşırı bir coşku, kabarmış bir duygu durum, öfke nöbetleri olabiliyor, uyku ve iştahta azalma olabiliyor, cinsel istek artışı, özgüven patlaması oluyor, kişi kendisini farklı, önemli üstün özellikleri olan birisi olarak değerlendiriyor, ciddi riskli olan davranışlarda bulunuyor; hızlı araba kullanma, alkol kullanma, riskli yatırımlar yapma, kumar oynama vs. gibi. Belirtilere şüphecilik, kuşkuculuk, güvensizlik gibi psikotik belirtiler de eşlik edebiliyor” diye konuştu.

“Bipolar bozukluğu olan bireylerde boşanmalar daha sık görülüyor”
Bipolar bozukluğun belirtilerini, “İlişkilerde bozukluk, sık iş değiştirme, evlilikte sık sorun yaşama” olarak örnekleyen Prof. Dr. Yenilmez, “Bipolar bozukluğu olan bir kişi birden fazla evlilik yapabiliyor, boşanmalar daha sık görülüyor. Beklenen yaşam ömrü azalıyor, örneğin beklenen yaşamdan on yıl daha erken ölüyor. Bazen şizofreni gibi psikotik rahatsızlıklar yirmi yıla sebep olabiliyor” dedi. Bipolar bozukluğun üretkenlikle ilgisi olan bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yenilmez, “Dünya Bipolar Günü’nün 30 Mart olmasının bir nedeni, Van Gogh’un doğum tarihi olması. Üretken olarak tanımladığımız ve bir çırpıda aklımıza gelen ressam, müzisyen, sanatçı, heykeltıraş, romancı, hatta dünya çapında ünlü liderlerin bir kısmında bipolar bozukluk olduğu biliniyor” dedi.

“Yaşam olayları bu hastalığı tetikleyebiliyor”
“Hastalık 10’lu yaşların sonu 20’li yaşların başında insanların kariyerlerinin başladığı, askere gittiği, evlendiği, işe girdiği, şehir değiştirdiği dönemlerde başlıyor. Yaşam olayları bunları tetikleyebiliyor. O zaman da çok fark edilemeyebiliyor. Bir uyum bozukluğu gibi düşünülüyor hâlbuki erken fark edilse kişi herkes gibi akademik performansını sürdürebilir, istiyorsa profesör olabilir, en üst düzey yöneticiliğe kadar gidebilir” diyen Prof. Dr. Yenilmez hastalığın ilk dönemlerinde bir yas süreci yaşanabildiğini, kabullenilemediği için tedavi sürecinin aksatılabildiğini, hastalığın kronikleşmesine yol açılabildiğini söyledi. Hastalığın beynin limbik sistem bölgesindeki nöron aktivitelerinin yapısı ya da işleyişinde bozukluk sonucu ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Yenilmez, Tip1 Bipolar’ın Mani, Tip2 Bipolar’ın Hipomani olarak adlandırıldığını; her bir atağın ciddi, yıkıcı sonuçları olabildiğini belirterek şöyle devam etti:
“Atak dönemindeki riskli davranışların başında para harcama geliyor. Öyle hastalarımız var ki servetinin ya da ekonomik mal varlığının yarısını bir atakta kaybedebiliyorlar. Onun dışında riskli cinsel yaşantılar olabiliyor, Madde kullanımları olabiliyor. Daha sonra bunlardan dolayı da hastalar yoğun depresyon dönemi olan bipoların ikinci kutbu olan depresyona geçiyorlar. Mani döneminde geçirdiği süreden çok daha uzun bir süreyi depresyon olarak geçiriyor ve depresyona dönüşüyor bu durum ve bazen kendine zarar verme girişimlerine kadar gidebiliyor. O yüzden hastalığı tanımladığımız zaman iki kutup ve iki uç arasındaki duygu durumu dengeleyici ilaçlarla iyi dengeleyebilirsek, normal sabit bir hale gelebilir. Yani bu hastalığın sevindirici yanı en iyi tedavi edilen psikiyatrik bozukluklar arasında olmasıdır.”
Bipolar bozukluğun tedavisinde, ilaç tedavisine ek olarak psikoeğitimin de uygulandığını belirten Prof. Dr. Yenilmez sözlerini, “Aile desteği ve kişinin içerisinde bulunduğu bir tedavi modeli hastalığı yüzde 100 iyileşmeye götürebiliyor” diye sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de aralıklı sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de aralıklı sağanak yağış bekleniyor
CHP Eskişehir milletvekilleri Başkan Küpeli'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Eskişehir milletvekilleri Başkan Küpeli'yi ...
OEDAŞ’a “Enerjide Örnek Şirket” ödülü
YEREL HABERLER OEDAŞ’a “Enerjide Örnek Şirket” ödülü
Hayvan nakilleri hakkında eğitim verildi
YEREL HABERLER Hayvan nakilleri hakkında eğitim verildi
İletişim Bilimleri Fakültesi’nde ‘Veriye Dayalı Reklamcılık Eğitimi’ verildi
YEREL HABERLER İletişim Bilimleri Fakültesi’nde ‘Veriye Dayalı ...
Komisyon önünde ter döken sporcular yeni kuşaklarına kavuştu Ay Spor Kulübü’nde kuşak sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Komisyon önünde ter döken sporcular yeni kuşaklarına ...
Genç aşçı adayları Eskişehir’e ikinci olarak döndü
YEREL HABERLER Genç aşçı adayları Eskişehir’e ikinci olarak döndü
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Bozkurt’a ...
Cumhurbaşkanı manda yoğurdunu işaret etti, ilçede telefonlar kilitlendi Şifa reçetesinden sonra manda yoğurdunun ünü tüm ülkeye yayıldı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt: “Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra yaklaşık 3 gündür telefonlarım susmuyor”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı manda yoğurdunu işaret etti, ilçede ...
400 yıllık zeytin ağaçları ilçeye ışık oldu Mayıslar Köyü Muhtarı Taner Kurt: “Profesörler ağaçların 400 yıllık olduğunu söyledi”
YEREL HABERLER 400 yıllık zeytin ağaçları ilçeye ışık oldu Mayıslar ...
AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı'dan 'Hasan Polat Havalimanı' açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı'dan 'Hasan Polat ...
Öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ...
Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı Dondurma satışları başladı
YEREL HABERLER Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları ...
Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor
YEREL HABERLER Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor
Vakaların düştüğü Eskişehir, yine zirvede
YEREL HABERLER Vakaların düştüğü Eskişehir, yine zirvede
Eskişehir'de 2 hırdavatçı ve 6 araç kundaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 2 hırdavatçı ve 6 araç kundaklandı
Eskişehir’de 2 dükkan ve 6 araç kundaklandı Bir dükkanın kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı Traktörü ve kamyonu yakılmaya çalışılan Hakan Ertunç: “Mazot döküp ateşe vermişler” Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller: “Ben bu kundaklayanın ilçeden biri olduğunu düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Eskişehir’de 2 dükkan ve 6 araç kundaklandı Bir ...
TÜKDES Başkanından EBB’ye zam tepkisi Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü: "Öğrenciler için en pahalı ulaşım Eskişehir'de" "Öğrenciler kâr ve rant aracı değil, misafirlerimizdir"
YEREL HABERLER TÜKDES Başkanından EBB’ye zam tepkisi Tüketiciyi ...
AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret
Teselli etmeye çalışırken bu sözleri söylemeyin Uzman Psikolog Aslı Özsoy Yücesan: “Yas tutan sevdiklerinizi teselli ederken sözlerinizi dikkatli seçin” “Teselli ederken, acıları kıyaslayan sözlerden uzak durum” “Sevdiğinizin ölümünü uzun süre kabul edemiyorsanız, desteğe ihtiyacınız var demektir”
YEREL HABERLER Teselli etmeye çalışırken bu sözleri söylemeyin Uzman ...
Meydan dayağı kameralara yansıdı Yol vermedi, 3 kişinin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Meydan dayağı kameralara yansıdı Yol vermedi, 3 ...
Gençler doğayla buluştu
YEREL HABERLER Gençler doğayla buluştu
Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1’i ağır 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.