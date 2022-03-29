Gastronomide “Beslencenin Sosyolojisi” ele alındı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Beslencenin Sosyolojisi” adlı söyleşide konuşan Dr. Öğretim Üyesi Erhan Akarçay, “Yemek ve kültür arasındaki ilişki sanılandan çok daha güçlü” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen “Beslencenin Sosyolojisi” söyleşisi, Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Akarçay’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

“Yemek ve kültür arasındaki ilişki sanılandan çok daha güçlü”

“Sosyoloji Penceresinden Gastronomiye Bir Bakış” konulu sunumunda yemek ve kültürün önemine değinen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Akarçay şunları söyledi:

“Kültür, insan olarak yaptığımız her şeyi kapsıyor ve yemek yemek belki de farkında olmadan günlük hayat içerisinde yaptığımız en önemli uğraşlardan bir tanesini oluşturuyor. Yemek ve kültür arasındaki ilişki sanılandan çok daha güçlü. Aslında yemek pişirmenin kendisi de bir dil. Yemek ve kültür açısından bakıldığında kullanılan kaplar, teknoloji ve yemek pişirme yöntemlerinin hepsini kültüre dair tercüme edilmesi gereken bir dil gibi düşünebiliriz. Geçmişten günümüze kadar değişen ve gelişen mutfak gereçlerinin hepsi, bize kültürel bir dönüşümü anlatıyor. Günümüz dünyasının en önemli olgularından biri de küreselleşme olgusu. Hiç tahmin etmediğimiz ya da beş yıl öncesine kadar yemediğimiz pek çok yiyeceği sofralarımızda bulabiliyoruz. Bazen tükettiğimiz meyve veya sebze bu coğrafyanın, bu iklimin doğal meyvesi olmuyor. Bu beslenme yoluyla farkında olmadan küreselleşmenin bir boyutuyla da bağlantı kurmuş oluyorsunuz.”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, Gastronomi Kulübü tarafından Dr. Öğretim Üyesi Erhan Akarçay'a teşekkür belgesi takdimi ve çiçek sunulması ile sona erdi.

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