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Üç ayda 799 kilogram ilaç çevreyi kirletmeden imha edildi

İHA

Üç ayda 799 kilogram ilaç çevreyi kirletmeden imha edildi

Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma ile atık ilaçların çevreyi kirletmesi önlenirken, 2022’nin ilk 3 aylık döneminde 40 eczaneye yerleştirilen kutular ile 799 kilogram atık ilaç imha edildi.
Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde yapılan çalışma ile kullanım ömrünü doldurmuş evsel atık ilaçlar çöpe gitmiyor. Atık ilaç toplama noktası olarak belirlenen 40 eczane aracılığı ile ilaçlar, Eylül 2020’den bu yana çevreyi kirletmeden imha ediliyor.
Tepebaşı ilçesi genelinde faaliyet gösteren, atık ilaç toplama noktası olarak belirlenen 40 eczaneye yerleştirilen atık ilaç geri dönüşüm kutusu aracılığı ile vatandaşların evlerinde yer alan kullanım ömrünü doldurmuş, bertaraf edilmesi gereken atık ilaçlar toplanıyor. İlçe genelinde vatandaşların da ilgi gösterdiği atık toplama hizmeti ile 2022 yılı OcakMart arası 3 aylık dönemde 799 kilogram atık ilaç toplandı.
Atık ilaçlar bertaraf tesisine gönderilerek imha edildi. Belediye yetkilileri de tüm vatandaşları, atık ilaçlarını toplama kutularına atarak çevreye sahip çıkmaya davet ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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