Hayatının en mutlu filminde 'evet' dedi Sinema salonunda sürpriz evlilik teklifi Eskişehirli gençten sevdiği kıza sinemada ilginç evlenme teklifi

Eskişehir’de yaşayan Erinç Yılmaz, kız arkadaşı Özge Tezcan için sinema salonunda hazırladığı sürpriz evlilik teklifinde “Evet” cevabını alınca göz yaşlarını tutamadı.

Eskişehir’de Erinç Yılmaz, kız arkadaşına sinema salonunda sürpriz organizasyon düzenleyerek evlenme teklif etti. Yılmaz, film seansındaki tüm koltukları satın alarak ailelerini ve dostlarını organizasyon için davet etti.

Erkenden gelip salondaki yerlerini alan aile üyeleri, hazırlanan sürprizden haberdardı. Planlı şekilde filmin başlamasını bekleyen genç çift, ışıklar kapanınca salona giriş yaptı. Olacaklardan habersiz olan Özge Tezcan, erkek arkadaşıyla birlikte ön koltuklarda filmi izlerken ara verilip perdeye evlilik teklifi için özel hazırlanmış animasyon yansıtıldı. Genç kadın daha ne olduğunu anlayamadan Erinç Yılmaz, cebindeki yüzüğü çıkartarak dizlerinin üstüne çöktü. Bu sırada solandaki herkesin tanıdık olduğunu gören Tezcan, şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadığı şoku anlatan Tezcan, evlilik teklifine 'evet' dedi. Genç kızın cevabından sonra gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz, mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.



“Hiç beklemiyordum”

Her şeyden habersiz erkek arkadaşıyla birlikte film izlemek için sinemaya gelen 24 yaşındaki Özge Tezcan, sürpriz evlilik teklifinden duygu dolu anlar yaşadı. Orada bir teklif alacağı aklına bile gelmeyen Tezcan, “Aklımın ucuna gelmedi, zaten şu an elim ayağım titriyor. Hala garip duygular içindeyim. Hiç beklemiyordum, aklıma gelmedi. Ciddi anlamda aklıma gelmedi. Uzun süredir beraberiz, Mayıs’ta 3 yıl olacak” dedi.

“İnşallah herkes bu duyguyu tadar”

Bu teklifin çok önceden planlanmış olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Erinç Yılmaz, heyecanını gizleyemedi. Sürprizin devamında arkadaşlarının meşaleler ile çıkışta beklemesini sağlayan Yılmaz bu anları şu şekilde anlattı:

“İnternette animasyona benzer bir şey görmüştüm, aynı bu şekilde. Dedim ki kendi kendime ‘Ben evlenme teklifi edeceğim zaman aynı bu şekilde etmeliyim.’ Sevdiğim insanlarla ve dostlarımla beraber bu şekilde planladık. Ondan sonra ilerleyen süreçte de animasyonun hazırlanması, sinema falan derken bu güne geldik. Hala çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Benim için çok özel bir, hayatımı paylaşmak istediğim insan. Eminim ki gelecekte bu kayıtları görüp çok mutlu olacağız. Çok güzel şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum. Düğüne biraz daha var, henüz planlamadık. Yaklaşık birkaç senemiz daha var, öyle gözüküyor. Darısı isteyen herkesin başına, inşallah herkes bu duyguyu tadar”

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