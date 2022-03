Eskişehirli âşık manileriyle Rusya-Ukrayna savaşına karşı çıktı Âşık Nurşah’tan Putin’e savaş tepkisi Âşık Nurşah sanatıyla Ukrayna’ya destek oldu

Eskişehirli Âşık Nurşah, Ukrayna’daki saldırılardan etkilenerek yazdığı deyişlerle “Savaşa dur” dedi.

Âşık Nurşah olarak bilinen ve asıl adı Nurşen Mert olan Eskişehirli sanatçı, Ukrayna’daki askeri saldırılara çok üzüldüğünü dile getirerek yazdığı maniler ile Rusya Devlet Başkanı Putin’e tepki gösterdi. Televizyonda izlediği görüntülerden sonra çok etkilenen Âşık Nurşah, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye destek verdi. “Mutlu musun Putin katliamın ile, bugün Ukrayna’yı yıktın koymadın bir fert, dualar söylerim Allah’ım bu savaşları durdur” sözleriyle savaşa karşı çıkan Âşık, her gün üzüntüsünü kâğıda döktüğünü belirtti.



“Kalemi elimden düşürmedim”

Eskişehir’in kadın âşıklarından olan Nurşen Mert, daha önceki senelerde de askerlere destek olmak için mâni yazdığını söyledi. Ukrayna’da saldırıların başladığını öğrendikten sonra tekrar kalemi eline aldığını söyleyen Mert, “Sene 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı oldu. Ben o zamanlar da çalıp söylüyordum. Zeytin Dalı Harekâtında da hepsine seslendim. Burada da çok etkilendim, gece uykularımdan oldum. Bir baktım televizyona savaş lafı var. ‘Allah’ım ya rabbim bu savaş lafı ne?’ dedim. Haberleri dinledim, üzüldüm yattım. Sabah kalktım, savaş başlamış. ‘Ey Nurşah 68 yaşına girdin diye sevinirken savaşla yattın savaşla uyandın’ dedim. Ondan sonra kalemi elimden düşürmedim. Keşke oralarda olabilsem, keşke feryadı figan etsem” dedi.



“Cennetin anahtarını almış ellerine”

Âşık Nurşen Mert, Putin’e saldırılardan dolayı tepki gösterirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye desteğini esirgemedi. Zelenski için maniler yazdığını dile getiren Mert, onun çok büyük insan olduğunu söyledi. Nurşen Mert, savaşın her günü için bir eser yazdığını kaydederken şöyle konuştu:

“Ukrayna’daki masumlara yazık, çocuklar hala savaşın içinde oynuyor. Kadınlar o bombaların içinde çocuk doğuruyor. Yani bu beni öyle çok etkiledi ki anneler ağlıyor. Zelenski masum öyle yazık, o kadar ölü ve o kadar zulüm var. Her yer yanmış hala ‘Gel konuşalım’ diyor. Şu büyüklüğe bak, cennetin anahtarını almış ellerine. Her gün haberleri izledim, haberlere göre şiir yazdım. Ben kendimi, hakimiyetimi ve özümden geleni gören gözlerim bir aşık olarak hislerimi canlandırdım. ‘Duman sarmış Ukrayna gökleri, ateşler verirken’ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yaktım bu sözleri. Bende yirmi sekiz günün 28 eseri var”



“Keşke çağırabilsem onları buraya”

Savaşı durdurmak ve oradaki insanların mağdur olmaması için daha fazla şey yapabilmek istediğini belirten Nurşen Mert, sanatıyla oradaki insanların sesi olduğunu söyledi. Ukrayna’daki çocukları kendi çocuklarının yerine koyduğunu anlatan Mert, “Allah için söylüyorum, Ukrayna’da ölen askerlere şehit derim, ben o şehitlere çok gözyaşı döktüm. Dün akşam eşime ‘keşke evim geniş olsa’ dedim. Keşke çağırabilsem onları buraya. O yavruları görüyorum ciğerlerim eriyor, benim de yavrum var. O mağdurlara açılan eller, açılan kapılar, beni bir sevindiriyor sanki ben evime almışım. Onlar için Allah’a dua ediyorum. Çağrılar Putin’e, savaşı kesiniz. Biz bu yükü nasıl sırttan kaldıralım? Zulüm hakkı incitmek, öyle zor ki acılara anlatmak. Ölümler ile canları inletmek, bitsin akan gözyaşlarını dindireyim” dedi.

