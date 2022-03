Ramazan öncesi tüketicilere uyarılar TÜKBİLDER Yönetim Kurulu Başkanı Sülahi Özalp: “Alışveriş, fiyat etiketi ve ramazan fırsatçılarına dikkat"

Ramazan alışverişlerinde gerek fiyatlar gerekse hijyen konularında dikkat edilmesi gereken bazı konulara değinen Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sülahi Özalp, Ramazan fırsatçılarına karşı uyardı.

Ramazan ayının gelmesiyle tüketicilerin Ramazan alışverişlerine yöneldiğini belirten Başkan Özalp, bu ay içerisinde gıda tüketiminin normal günlere göre artış göstermekte olduğunu aktardı. Bu nedenle özellikle gıda alışverişlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özalp, "Gıda alımlarında mutlaka ürünlerin son kullanma tarihine bakmalıyız. Alışverişlerde etiketsiz ve ambalajsız ürün satın alınmamalı, et ve et ürünlerinin sağlık kontrolünün yapıldığına ilişkin damgalı olmasına dikkat edilmeli" dedi.



"Planlı ve bilinçli alışveriş yapılmalı"

Alışveriş sırasında oruçtan kaynaklı bazı davranışsal olumsuzluklara karşı planlı alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çeken Özalp, "Alışverişler sakin bir zaman diliminde tercih edilmeli. Tüketicilerimiz aç, yorgun ve uykusuzken, çok sıcak saatlerde, kalabalıklarda, sinirli ve stresli iken, asla alışveriş yapılmamalıdır. Alışverişlerin yoğun olduğu saatlerde alışveriş yapmak yerine sakin bir zaman içerisinde alışveriş yapmak planlı ve doğru alışveriş yapmamızı sağlayacaktır. Alışveriş öncesi mutlaka ihtiyaç listesi yapılmalı. Planlı ve bilinçli alışveriş yapılmalı. Alacağımız ürünlerin fiyat araştırması yapılmalı çünkü aynı ürün farklı yerlerde farklı fiyatlarda olabilmektedir. Fiyat etiketi, alışverişlerde raf üzerinde ürüne ait fiyat etiketinin olup olmadığına dikkat edilmeli. Raflarda ürün üzerinde bulunan fiyat etiketi ile kasada ödenen fiyatlara dikkat edilmeli. Ürün etiketi ile kasada fiyat farkı çıkması halinde geçerli olan fiyat, tüketici lehine olan fiyattır. Tüketicilerimizin mutlaka ürün alımlarında fiyat karşılaştırması yapmalılardır” diye konuştu.



Ramazan fırsatçılarına dikkat

Ramazan ayında gıda tüketiminin artmasını fırsata çevirmek isteyen Ramazan fırsatçılarının temel gıda maddelerini fahiş fiyatla satmak isteyeceklerini ifade eden ve bu konuda tüketicileri uyaran Başkan Özalp, "Bu konuda başta denetim görevi yapan kurumlara büyük iş düşmektedir. Ayrıca tüketiciler olarak fahiş fiyatla mal satanları da anında ilgili kurumlara bildirmeliyiz. Bazı art niyetli kişiler tarafından ve daha çok Ramazan ayında ortaya çıktığı düşünülen merdiven altı üretimi dediğimiz denetimden uzak ruhsatsız iş yerlerinde üretilen, hazırlanan tüketime sunulan gıdalara dikkat edilmeli. Başta temel gıdamız olmak üzere tüketicilerimizin sağlığı ile oynamaya kimsenin hakkı olmadığı gibi bu tür iş yerlerinin tespit edilmesi halinde mutlak suretle yetkili kurumlarca denetim altına alınmalı ve gerekli cezalar kesilmelidir. Tüketicilerimiz de bu tür sağlıksız gıda satışı yapanlara itibar etmemeli ve şikâyetlerini gerekli kurumlara yapmalılardır" sözlerini kullandı.



"Olumsuz durumlarda yetkililere bildirmeliyiz"

Denetimler konusunda yetkili kurum ve kuruluşlara vatandaşların da yardımcı olması gerektiğini dile getiren Başkan Özalp, "Denetim görevi yapan kurumların her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da gerekli tedbirleri alacaklarından, daha sık denetim yapacaklarından asla kuşkumuz yok. Bilhassa temel gıda ürünlerinde denetim görevi üstlenen tüm kurum ve kuruluşların, her yıl Ramazan ayı içerisinde gıda fırsatçılarına karşı aldıkları önlemlerini arttıran görevlilere yardımcı olmalıyız. Alışverişlerde olumsuz bir durumla karşılaşmamız halinde mutlaka zabıta müdürlüklerine ve diğer denetimlerini sürdüren görevli kurumlara bildirmeliyiz. Ramazan ayının tüketicilerimize bereket ve hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

