Ahbaplar Grubu’ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Ahbaplar Grubu, ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.

İş insanı Ali Erdem’in kurduğu ve fahri başkanlığını sürdürdüğü, dönem başkanlığını İsmail Urgancı’nın yaptığı Ahbaplar Grubu, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ile birlikte atölyeleri ve sınıfları gezen heyet, yetkililerden okul hakkında bilgi aldılar.

Daha sonra katılımcılara konferans salonunda bir konuşma yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Türkiye’ye örnek olan okulumuzu hoş geldiniz” dedi. Üretken, becerikli, ekonomiye değer katan ve aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Küpeli, “Türkiye’ye örnek olduğunu düşündüğümüz hem ülkemizin hem de sanayimizin çok ihtiyaç duyduğu nitelikli, yetişmiş, milli ve manevi değerlere sahip bir nesil yetiştirmek için yola çıktığımız okulumuz, son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal ve hem uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi, meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Ahbaplar Grubu Fahri Başkanı Ali Eldem, atölyeleri ve derslikleri ile donanımlı öğretmenleriyle çağın gereklerine uygun bir okul oluşturulduğunu ifade ederek, “Okulu gezerken gördüklerimiz bizleri son derece etkiledi. Gerek atölyeleri gerekse derslikleriyle son derece modern ve her yönüyle eksiksiz bir okul inşa edilmiş. Böylesine değerli kalıcı bir eserin ortaya çıkarılmasından dolayı başta Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nadir Küpeli olmak üzere, yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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