Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin kalite yolculuğu devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, yaklaşık bir yıllık oldukça verimli geçen sürecin ardından Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’na (TURAK) yaptığı başvuru ile tüm programları için akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oktay Emir, TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Turizm Fakültesi öğretim elemanları ile öğrencilerinin katıldığı ve Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törende, TURAK tarafından akredite olan üç programın akreditasyon belgeleri takdim edildi.



Mezunların mesleki nitelikleri gelişecek

Belge takdim töreninde görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Turizm Fakültesini tebrik ederek belirli kalite standartlarında yürütülen eğitimöğretim faaliyetlerinin, mezunların mesleki niteliklerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Rektör Erdal, ayrıca akreditasyon çalışmalarında katkısı olan tüm öğretim elemanlarına da teşekkür etti.

TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna ise tam akreditasyonun önemli bir başarı göstergesi olduğunu belirterek kalite yolculuğunda Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesine başarılar diledi. Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Oktay Emir de akreditasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sürecin hayırlı olmasını diledi.



Ülke çapında bir başarı elde edildi

TURAK, bugüne kadar lisans ve ön lisans düzeyinde 32 programı akredite etmiş bulunuyor. Böylece TURAK tarafından Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Turizm Rehberliği Bölümü tam akreditasyon almaya hak kazanmış oldu. Akreditasyon sürecinin başarıyla tamamlanması sonucunda, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Türkiye’deki tüm programları akredite olan iki turizm fakültesinden biri olma başarısını gösterdi.

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