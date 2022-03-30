Aktarlar Ramazan'da hazır içecekler yerine hoşaf öneriyor Aktar Koray Özkılıç: “Eskiden hoşafla oruç açılırdı, şimdi kolayla açılıyor”

Ramazan ayının yaklaşmasıyla hareketlenin alışverişle ilgili konuşan aktar Koray Özkılıç, hazır içecekler yerine hoşafın tercih edilmesini önerdi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla geleneksel gıdalar tekrar gün ışığına çıktı. Yıllar geçtikçe içecek kültürünün değişmesiyle birlikte Ramazan ayında iftar sofralarının değişmezi olan hoşaf gibi içecekler yerini kola gibi asitli içeceklere bıraktı. Fakat aktar esnafı sağlıklı yaşam için doğal meyvelerle evde yapılan hoşafları öneriyor. Özellikle Ramazan ayında değişen yemek düzeninden kötü etkilenilmemesi için ‘Demirhindi hoşafı’ öneren aktar Koray Özkılıç, marketlerdeki hazır ürünlerin alınmaması konusunda da uyarılarda bulundu.



“Eskiden hoşafla oruç açılırdı, şimdi kolayla açılıyor”

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, yılların geçmesiyle birlikte değişen kültürün yemek ve içecek alışkanlıklarını da değiştirdiğini belirterek, sağlık için hoşaf tüketilmesini önerdi. Günümüzde iftar masalarında hoşafın yerini kolanın almasına sitem eden Özkılıç, “Ramazan ayında yemek şekilleri oruca bağlı olarak değişiyor. Vatandaşların sulu gıdalara yoğunlaşması, katı gıdalardan olabildiğince uzak durması gerekiyor. Katı gıda tüketiminin artması kabızlık problemlerini beraberinde getirir. Geçmişimizde hoşaf gibi içecekler çok tüketiliyordu fakat günümüzde kültür değişikliğiyle birlikte kola içiliyor. Eskiden hoşafla oruç açılırdı, şimdi kolayla açılıyor. Eskisi gibi meyve hoşafları azaldı, eski satışlarımızı arar hale geldik” ifadelerini kullandı.



“Hoşafları marketten almak yerine evde hazırlamamız gerekiyor”

Sağlıklı olmasıyla bilinen ve bir kesimin hala sıkça tükettiği hoşafların, marketlerden hazır olarak alınmasının büyük bir hata olduğunu belirten Koray Özkılıç, koruyucu maddelerin gıdanın özelliğini azalttığını söyledi. Evde kaynatılarak hazırlanan hoşafların Ramazan ayında etkisini daha fazla gösterdiğini belirten Özkılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayında hazımsızlığı ortadan kaldırmak için genelde demir hindi şerbeti tercih ediliyor. Demir hindi hoşafı hazmı kolaylaştırdığı gibi vücuttaki susuzluğu azaltır. Ramazan ayında etkileri bire bir görülüyor. Fakat bu hoşafı da marketlerden hazır şekilde almak büyük bir hatadır. Kısa zamanda bozulmasını engellemek için koruyucu maddeler eklendiğinde etkilerini kaybediyor. Demir hindi, elma kurusu, armut kurusu, kayısı, dut kurusu, üzüm aktarlardan alınıp evde kaynatılarak yapılmalıdır. İçerisine tarçın da eklendiği takdirde ağızdan girecek mikropları da kırar. Aroma olarak güzel bir lezzette ortaya çıkar.”

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