Gençler Tepebaşı’nda yabancı dil öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen 38 farklı branştaki eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz olarak gerçekleştirilen dil eğitimlerinden Almanca ve İngilizce kursları da gençlerden ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen yeni dönem eğitimleri de 38 farklı branşta devam ediyor. Bu çerçevede ücretsiz olarak düzenlenen 4 yabancı dil eğitiminden Almanca ve İngilizce kursları da gençlerden ilgi görüyor. Gençlik Merkezleri’nde genç kursiyerlerin katılımı ile düzenlenen eğitimler, katılımcılardan beğeni topluyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimler sayesinde yabancı dil öğrenerek kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını belirten gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor.

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