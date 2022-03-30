Eskişehir ve çevresine 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de dahil olduğu bölge için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre, 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günleri Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya illerinin yer aldığı bölgede Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Vatandaşlar; toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

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